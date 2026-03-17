Raubüberfall auf Mallorca: Deutscher Urlauber an der Playa de Palma niedergestochen – Täter ebenfalls Deutsche

Ein 25-jähriger deutscher Urlauber ist am späten Montagabend (16.3.) an der Playa de Palma niedergestochen worden. Einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Última Hora" bestätigte ein Sprecher der Nationalpolizei auf Anfrage der MZ.

Demnach ereignete sich die Tat gegen 23 Uhr vor dem Hotel Caramelo, wo der Urlauber untergebracht war. Ein Angestellter des Hotels fand den blutenden Mann auf der Straße. Er versorgte die Wunde am Oberkörper notdürftig mit einem Handtuch und informierte die Rettungskräfte.

Von zwei Deutschen überfallen

Mehrere Einheiten der Nationalpolizei und der Ortspolizei eilten zum Ort des Geschehens. Das Opfer, das bei Bewusstsein war, erklärte er sei von zwei Deutschen überfallen worden. Demnach seien die Täter vermummt unterwegs und mit einem Messer bewaffnet gewesen.

Der junge Mann wurde ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht, wo die Wunde behandelt wurde. Glücklicherweise stellte sich diese als nicht lebensbedrohlich heraus. Die Beamten suchten derweil die Zone ab. Schließlich konnten sie die Täter ausfindig machen und festnehmen. Die Nationalpolizei ermittelt nun, was genau geschehen ist.