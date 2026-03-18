Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
RaubüberfallOsterurlaubWasserreserven
instagramlinkedin

21 Menschen an Bord, darunter Frauen: Seenotrettung sucht südlich von Mallorca nach zwei Migrantenbooten

Die Suche nach den vermissten Booten konzentriert sich auf Gebiete südlich der Insel

Ein Bott der Seenotrettung im Einsatz.

Ein Bott der Seenotrettung im Einsatz. / Salvamento Marítimo

Agenturen

Die Seenotrettung auf Mallorca sucht seit Montag (16.3.) nach zwei Migrantenbooten, die vor rund einer Woche in Algerien in See gestochen sind und von denen es seither kein Lebenszeichen gibt. Wie die Nachrichtenagentur Europa Press meldet, konzentriert sich die Suche auf die Gewässer südlich der Insel.

Zu einem der vermissten Boote liegen nach Angaben der NGO Caminando Fronteras genauere Informationen vor. Demnach waren 21 Migranten an Bord, darunter vier Frauen. Die Familien der möglichen Opfer hätten die Hilfsorganisation über das Verschwinden des Migrantenbootes informiert.

Verwandte nachrichten

Am 10. März in See gestochen

Laut der Hilfsorganisation war das Boot am 10. März aufgebrochen. Bei den Insassen handele es sich um Menschen aus Ländern der Sahelzone und aus Westafrika. Sie wären damit seit etwa acht Tagen unterwegs und somit deutlich länger als gewöhnlich für die Überfahrt. Das andere Boot soll am 12. März gestartet sein. Weitere Informationen liegen hierzu nicht vor.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Iran-Krieg treibt die Preise für Mallorca-Flüge in die Höhe: Was Reiseunternehmer Urlaubern jetzt raten
  2. Raubüberfall auf Mallorca: Deutscher Urlauber an der Playa de Palma niedergestochen – Täter ebenfalls Deutsche
  3. Rafael Nadal steigt in die Nautik-Branche ein: Mallorcas Tennisheld vermarktet Ankerplätze für Megayachten
  4. Streik bei Mallorca-Shuttle Eurowings droht: Piloten fordern bessere Altersvorsorge
  5. Es sieht gut aus für die Wasserreserven auf Mallorca: Schneefälle und Regen lassen die Pegel der Stauseen hochschnellen
  6. Nach Einwänden der Anwohner: Deutsche müssen Baupläne eines Luxushotels auf altem Casino-Grundstück auf Mallorca ändern
  7. Da war ich mal kurz auf Abwegen': Steff Jerkel gesteht in neuer Mallorca-Folge von 'Goodbye Deutschland', dass es eine andere Frau gab
  8. Szene wie im Krimi auf Mallorca: Ehepaar versucht Frau auf offener Straße zu entführen

21 Menschen an Bord, darunter Frauen: Seenotrettung sucht südlich von Mallorca nach zwei Migrantenbooten

21 Menschen an Bord, darunter Frauen: Seenotrettung sucht südlich von Mallorca nach zwei Migrantenbooten

Cookies, Snacks und Co.: In diesem neuen Restaurant bei Santa Ponça gibt es Leckereien eines deutschen Tausendsassas

Cookies, Snacks und Co.: In diesem neuen Restaurant bei Santa Ponça gibt es Leckereien eines deutschen Tausendsassas

Dubai-Mallorca-Connection: Führt der der Nahostkrieg wirklich zu einem Run auf die Insel?

Dubai-Mallorca-Connection: Führt der der Nahostkrieg wirklich zu einem Run auf die Insel?

Dauerbrenner Robinson Club auf Mallorca: "Die Kurzfristigkeit der Buchungen ist wieder sehr auffällig", sagt die Clubdirektorin

Dauerbrenner Robinson Club auf Mallorca: "Die Kurzfristigkeit der Buchungen ist wieder sehr auffällig", sagt die Clubdirektorin

"Straße, Parkanlagen oder Autobahnumfeld": Hier sehen sich die Bewohner des alten Gefängnisses, wenn es zur Räumung kommt

"Straße, Parkanlagen oder Autobahnumfeld": Hier sehen sich die Bewohner des alten Gefängnisses, wenn es zur Räumung kommt

Nostalgie um Sommerklassiker: "La Menorquina" nimmt das bekannteste Eis der Balearen aus dem Sortiment

Nostalgie um Sommerklassiker: "La Menorquina" nimmt das bekannteste Eis der Balearen aus dem Sortiment

Leserfragen auf Mallorca: Warum machen viele Restaurants in Portopetro zu?

Leserfragen auf Mallorca: Warum machen viele Restaurants in Portopetro zu?

„Ohne Papiere ist man ein Niemand“: Was die NIE auf Mallorca wirklich bedeutet

„Ohne Papiere ist man ein Niemand“: Was die NIE auf Mallorca wirklich bedeutet
Tracking Pixel Contents