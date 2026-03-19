Messerstecherei unter Deutschen an der Playa de Palma: Angreifer kommen in Untersuchungshaft

Die zwei Deutschen, die ein deutsches Urlauberpärchen auf Mallorca ausgeraubt und mit einem Messer attackiert haben sollen, sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Das hat ein Sprecher der Nationalpolizei am Mittwochabend (18.3.) bestätigt. Die Angreifer wurden mit Handschellen zum Gefängnis gebracht.

Der Fall wirft weiterhin Fragen auf. Dass Deutsche an der Playa de Palma Landsmänner ausrauben, kam in der Vergangenheit nicht sonderlich oft vor. Zumal das in den Medien angegebene Alter wohl nicht stimmt. Es war von einem 25-jährigen Opfer die Rede. Der Balearensender "IB3" machte den Deutschen ausfindig, der wohl ein paar Jahre älter ist:

Im Interview erzählt er, dass er mit dem Messer bedroht wurde und dann freiwillig 260 Euro herausrückte, weil ihm sein Leben mit Hinblick auf die Familie in Deutschland lieber gewesen sei.

So beschreibt die Polizei den Angriff

In der offiziellen Pressemitteilung der Nationalpolizei wird der Fall anders geschildert. In der Nacht auf Dienstag soll das Pärchen gegen 0.30 Uhr von einer Partyzone - mutmaßlich der Ballermann - zum Hotel gegangen sein. Unterwegs hätten die zwei Angreifer sie aggressiv angegangen und aufgefordert, ihr Bargeld herauszurücken.

"Die Opfer weigerten sich, weswegen die Angreifer noch aggressiver wurden und Messer zückten. Um fliehen zu können, prügelte der Mann des Pärchens auf die Angreifer ein", schreibt die Polizei.

Dabei soll ihn die Klinge des Messers im Rumpf erwischt haben. "Schließlich boxte einer der Angreifer das Opfer noch ins Gesicht und die Diebe stahlen jegliches Bargeld", so die Pressemitteilung.

Die Opfer gingen zum Hotel, wo sie an der Rezeption um Hilfe baten. Die Schnittverletzung wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei machte die Diebe ausfindig, die zuerst fliehen konnten, später dann aber doch festgenommen wurden. Sie hatten die Messer und Bargeld bei sich.

Zudem konnten die Beamten ihnen zwei weitere Diebstähle zuschreiben. Einer die Woche zuvor an einem anderen Urlauberpärchen an der Playa de Palma, der andere datiert aus dem vergangenen Sommer, als einer Frau 900 Euro aus dem Rucksack gestohlen wurden.