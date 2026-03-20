Frühlingsanfang auf Mallorca: So wird das Wetter am Wochenende

Um 15.46 Uhr ist es am Freitag so weit: Der Frühling beginnt. Das Wetter auf Mallorca zeigt sich schon seit ein paar Tagen frühlingshaft. So bleibt es auch am Wochenende. In der kommenden Woche und zu Ostern könnte es aber wechselhaft auf der Insel werden.

In den vergangenen Tagen kletterten die Temperaturen tagsüber bis auf 24 Grad, in der Nacht sanken die Tiefstwerte dafür gen Gefrierpunkt. Am Freitag wird es etwas kühler. Die Höchstwerte erreichen am Nachmittag 18 Grad im Süden und Westen. Im Nordosten um Son Servera werden es 15 Grad.

Die Wolken umschiffen lange Mallorca, ziehen am Abend dann aber doch über die Insel. Regen ist ausgeschlossen. Sonnenuntergang ist am Freitag um Punkt 19 Uhr. Danach wird es sehr schnell frisch. In den Morgenstunden erreichen die Temperaturen Tiefstwerte von 6 Grad in der Inselmitte.

Kalte Nacht auf Sonntag

Sonnenaufgang ist um 6.51 Uhr. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Diesmal zieht der Himmel schon am frühen Nachmittag zu. An den Tagestemperaturen ändert sich wenig. Es werden 15 bis 17 Grad. Die Nacht wird deutlich kälter: 3 bis 8 Grad. An den Küsten bleibt es wie gewohnt milder.

Am Sonntag wird das Wetter deutlich besser als Anfang der Woche vorhergesagt. Aemet ging eigentlich von Regen aus, nun zeigen die Radare ausschließlich Sonnenschein. Die Temperaturen nähern sich der 20-Grad-Marke, knacken sie wohl aber nicht. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung.

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Ein paar Regentropfen in der neuen Woche

Zum Start in die neue Woche könnte es ein paar Regentropfen geben, besonders am Montagmorgen im Norden Mallorcas. Heftige Schauer werden es aber nicht. "Große Wetterumschwünge sind vorerst nicht zu erwarten", schreibt Ángel Muñoz von der Wetterplattform "Meteo de les Illes". "Zu Ostern zeigt die Langzeitprognose aber wechselhaftes Wetter auf Mallorca."