Spain Happy Index 2026: In diesen Orten auf Mallorca lebt es sich am besten
Palma landet eher im unteren Bereich des Rankings, während Gemeinden wie Llucmajor, Calvià und Valldemossa mit hoher Lebensqualität glänzen
Anlässlich des Internationalen Tags des Glücks am Freitag (20.3.) hat die Studie Spain Happy Index 2026 das Wohlbefinden auf Mallorca und den Nachbarinseln in Zahlen gepackt. Während Ibiza das Ranking auf den Balearen anführt, zeigt der Blick auf Mallorca ein klares Bild: Vor allem Küstengemeinden und gut angebundene Orte weisen die höchsten Zufriedenheitswerte auf.
Besonders hervor stechen Llucmajor, Calvià und Valldemossa. Sie stehen auf den Balearen ganz oben im Ranking – dank einer gelungenen Kombination aus Klima, Dienstleistungen und Umgebung.
Llucmajor und Calvià an der Spitze auf Mallorca
In der inselweiten Rangliste ist Llucmajor mit 88,44 Punkten die bestplatzierte Gemeinde Mallorcas, dicht gefolgt von Calvià mit 87,73 Punkten. Beide bieten mehr als 300 Sonnentage im Jahr, milde Temperaturen und eine große Nähe zu Palma, was den Zugang zu Infrastruktur und Dienstleistungen erleichtert. Wie sich der Klimawandel in Zukunft auf das mediterrane Klima auswirken dürfte, wurde offensichtlich nicht untersucht.
Auch Valldemossa schneidet mit 86,97 Punkten hervorragend ab. Der Ort verbindet eine privilegierte Lage in der Serra de Tramuntana mit günstigen klimatischen Bedingungen. Sehr gut bewertet werden Gemeinden wie Felanitx, Ses Salines, Sóller, Andratx oder Santanyí, die alle über 85 Punkte erreichen.
Das Gewicht von Küste und Mittelmeerklima
Die Studie zeigt einen klaren Trend: Küstenorte oder Gemeinden in Meeresnähe dominieren das Ranking. Faktoren wie das Mittelmeerklima mit vielen Sonnentagen und milden Temperaturen sowie der Zugang zu Dienstleistungen wirken sich direkt auf das Wohlbefinden aus.
Gleichzeitig schneiden auch einige Orte im Inselinneren gut ab, etwa Marratxí, Manacor, Santa Margalida oder Algaida, wo etwa die Nähe zu Palma oder die gute Verkehrsanbindung eine wichtige Rolle spielen. Auch Gemeinden wie Binissalem, Consell, Inca oder Sencelles nehmen dank eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen ländlichem Umfeld und gutem Serviceangebot obere Plätze ein.
Palma im unteren Teil des Rankings
Zu den auffälligsten Ergebnissen des Berichts gehört die Platzierung der Stadt Palma, die mit 75,01 Punkten im unteren Bereich des Rankings auf den Balearen liegt. Trotz seines Angebots an Dienstleistungen, Infrastruktur und Anbindung deutet die Studie darauf hin, dass Faktoren wie Bevölkerungsdichte oder die Großstadthektik zu einer geringeren Zufriedenheitswahrnehmung beitragen könnten als in ruhigeren Gemeinden.
Der Spain Happy Index 2026, der von der Firma Sonneil Homes erstellt wird, untersucht mehr als 8.000 spanische Gemeinden anhand von Variablen wie Sonnentagen, Niederschlag, Temperatur, Wind, Zugang zu Krankenhäusern, Flughäfen und Bildungseinrichtungen sowie der geografischen Lage. Das Ergebnis ist ein Wert zwischen 0 und 100, der einen Vergleich des Wohlbefindens zwischen verschiedenen Regionen ermöglicht.
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