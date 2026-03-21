Frau übersieht ihn beim Abbiegen: Motorradfahrer in Palma gestorben

Ein Motorradfahrer ist am Samstagmorgen (21.3.) auf Mallorca gestorben. Das bestätigte die Ortspolizei Palma der MZ. Derzeit ist die Unfallstelle noch abgesperrt und die Polizisten untersuchen den Unfallhergang. Einzelheiten zum Todesopfer gibt es bislang keine.

Zu dem Unfall kam es auf dem Carrer d'Indalecio Prieto auf Höhe der Hausnummer 50. So heißt die Hauptstraße, die durch Son Gotleu und über die Ringautobahn hinweg in Palmas Stadtviertel Rafal führt. Dort ereignete sich auch der Zusammenstoß.

Beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen

Der Motorradfahrer war nach MZ-Informationen gegen 9 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs auf der Straße Richtung Son Gotleu, auf der Tempolimit 30 gilt. Ein Auto war in die andere Richtung unterwegs und wollte nach links in den Carrer de Pere Ripoll i Palou abbiegen. Dabei übersah die Seat-Fahrerin entweder das Motorrad oder schätzte dessen Geschwindigkeit falsch ein.

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Das Motorrad kollidierte mit den Kleinwagen, der Fahrer blieb unter dem Auto liegen und verstarb am Unfallort. Das Ergebnis der Alkohol- und Drogenkontrollen steht noch aus.