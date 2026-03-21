Schonmal vorplanen: Das sind die Feiertage 2027 auf Mallorca

Die balearische Landesregierung hat den Feiertagskalender für das Jahr 2027 auf den Balearen veröffentlicht. Insgesamt wird es im kommenden Jahr zwölf regionale Feiertage geben. Zu dieser Liste kommen, wie üblich, die zwei Feiertage hinzu, die jeder Gemeinde zustehen, sodass sich die gesetzlich zulässige Höchstzahl von 14 arbeitsfreien Tagen ergibt.

Zweiter Weihnachtsfeiertag ist ein Sonntag

Eine der Besonderheiten des kommenden Jahres ist, dass der zweite Weihnachtsfeiertag (26.12.) auf einen Sonntag fällt. Daher hat sich die Regierung dafür entschieden, diesen Feiertag durch den Ostermontag (29.3) zu ersetzen. Dieser ist im Kalender des Jahres 2026 nur in den Gemeinden ein Feiertag, die dies entsprechend beschlossen haben, wird aber 2027 in der gesamten autonomen Gemeinschaft Feiertag sein.

Der Tag der Balearen (1.3.) wird auf einen Montag fallen und so das erste lange Wochenende des Jahres bescheren, während die Karwoche 2027 eine der frühesten der letzten Jahre sein wird, da Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag zwischen dem 25. und 29. März liegen werden.

Verteilung der Feiertage im Jahr 2027

Laut der Vereinbarung, die in Kürze im Amtsblatt der Balearischen Inseln (BOIB) veröffentlicht wird, wird die Verteilung der Feiertage wie folgt festgelegt:

1.Januar: Neujahr (Freitag)

6.Januar: Heilige Drei Könige (Mittwoch)

1.März: Tag der Balearen (Montag)

25.März: Gründonnerstag

26.März: Karfreitag

29. März: Ostermontag

1.Mai Tag der Arbeit (Samstag)

12.Oktober: Nationalfeiertag (Dienstag)

1.November: Allerheiligen (Montag)

6.Dezember: Tag der Verfassung (Montag)

8.Dezember: Mariä Empfängnis (Mittwoch)

25.Dezember: Erster Weihnachtsfeiertag (Samstag)

Lokale Feiertage

Zu diesen Tagen kommen noch zwei weitere lokaler Natur hinzu, die in Kürze von den Rathäusern der Insel festgelegt werden. In Palma ist eines der üblichen Daten, das mit Sicherheit nicht im Kalender fehlen wird, Sant Sebastià (20. Januar), der im kommenden Jahr auf einen Mittwoch fällt. /somo