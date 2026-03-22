Tragödie auf Mallorca: Sechsjähriger wird nach Familienfeier überfahren
Das Kind versteckte sich hinter dem Wagen. Selbst eine Kinderärztin, die vor Ort war, konnte sein Leben nicht retten
Ein sechsjähriger Junge ist am frühen Samstagabend (21.3.) nach einer Familienfeier überfahren worden. Das Kind verstarb noch am Unfallort.
Zu dem Unfall kam es gegen 18 Uhr auf einer Finca außerhalb von Montuïri. Ein Autofahrer wollte die Feier verlassen und sah nicht, wie sich der Sechsjährige hinter seinem Auto versteckte. Der Mann legte den Rückwärtsgang ein und überfuhr das Kind.
Kinderärztin war sogar vor Ort
Eine anwesende Kinderärztin startete umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Doch weder sie noch der später erschienene Rettungsdienst konnten den Jungen wiederbeleben.
Die Guardia Civil ermittelt nun offiziell die Hintergründe des Unfalls. Psychologen kümmern sich um die Familienangehörigen.
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