Mallorca bei Gewalt gegen Frauen weiter als Deutschland: Warum der Fall Collien Fernandes vs. Christian Ulmen in Palma untersucht wird

Der Fall Collien Fernandes gegen Christian Ulmen dominiert derzeit die deutsche Nachrichtenwelt. Die Moderatorin hat ihren Ex-Mann am 2. Dezember beim Gericht in Palma wegen Identitätsanmaßung, Verletzung von Geheimnissen, öffentlicher Beleidigung, fortgesetzter Misshandlung und schwerer Drohung angezeigt. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin der MZ.

Grundsätzlich geht es um sogenannte Deepfakes, das Erstellen von gefälschten Videos. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das Gericht auf Mallorca prüft derzeit, ob ein Straftatbestand vorliegt. Dass Fernandes die Anzeige auf der Insel eingereicht hat, liegt jedoch nicht nur im Wohnort in Palma begründet.

"Deutschland kann noch viel von Spanien lernen"

Die MZ hat in den vergangenen Jahren immer wieder über das Thema geschlechtsspezifische Gewalt berichtet. Die Spanier sind in diesem Punkt schlichtweg fortschrittlicher als die Deutschen. "Besonders beeindruckend ist die Art und Weise, wie intensiv sich diese Gesellschaft mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinandersetzt. Da können wir sehr viel von lernen", sagte Maria Margarete Gosse, deutsche Botschafterin in Madrid, im MZ-Interview. "Spanien hat sogar eine eigene Staatsanwaltschaft, die auf dieses Thema spezialisiert ist. Auch im Parlament sind hier mehr Frauen vertreten als im Bundestag."

Praktisch nach jedem Fall häuslicher Gewalt rufen Aktivisten auf Mallorca zu Demonstrationen auf, wie sie nun auch Collien Fernandes in Berlin angesetzt hat.

Gerade aus deutscher Perspektive ist die Beachtung, die der Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt auf Mallorca erfährt, bemerkenswert hoch. Während das Bundeskriminalamt 2024 erstmals ein inhaltlich noch erschreckenderes „Bundeslagebild“ über geschlechtsspezifische gegen Frauen gerichtete Straftaten veröffentlichte – 938 Mädchen und Frauen wurden 2023 in Deutschland Opfer von Tötungsversuchen, 360 von ihnen starben –, werden die entsprechenden Statistiken in Spanien seit Jahren analysiert und thematisiert.

Viele Anzeigen bei der Polizei

Laut dem spanischen Innenministerium waren im September 2025 auf den Balearen 4.295 aktive Fälle von Geschlechtergewalt verzeichnet, die polizeilich bearbeitet werden – neben der Policía Nacional auch von der Guardia Civil: Diese Beamten werden in den kleineren Inselgemeinden tätig, wenn es um häusliche Gewalt geht. Die Nationalpolizei dagegen beschränkt auf Mallorca ihr Wirken bei häuslicher Gewalt auf die beiden größten Städte Manacor und Palma. „Hier vergeht kein Tag, an dem niemand kommt“, sagte Eduardo Pérez, Chef der UFAM. Das steht für Unidad de Atención a la Familia y Mujer. An guten Tagen seien es „nur“ vier bis fünf Anzeigen im dritten Stock. An schlechten deutlich mehr. „Und das allein in Palma.“

Egal ob Policía Nacional oder Guardia Civil – die Vorgaben, wie sich die Beamten in einem mutmaßlichen Fall von häuslicher Gewalt verhalten müssen, sind dieselben. Beide Sicherheitsapparate arbeiten mit dem übergreifenden System VioGén2. Auf der digitalen Plattform ist schneller Datenaustausch möglich. Damit verknüpft sind moderne Technologien, die helfen sollen, dass polizeiliche Schutzmaßnahmen möglichst schnell und effizient umgesetzt werden können. Aber auch der vorgeschriebene Umgang mit den mutmaßlichen Opfern ist vereinheitlicht.

Sowohl die Beamten der Guardia Civil als auch die der Policía Nacional müssen sich an das protocolo 2025 des spanischen Innenministeriums halten – die Hilfestellungen in den Guardia-Civil-Wachen in den Inseldörfern sollen dieselben sein wie bei der Hauptwache der Policía Nacional in Palma.

Spanien will Deepfakes strafbar machen

Und während in Deutschland jetzt langsam erst die Debatte losgeht, ob man nicht vielleicht das Erstellen von Deepfakes strafbar machen sollte, ist Spanien einen Schritt weiter. Am 13. Januar befürwortete die spanische Regierung einen Gesetzesvorentwurf. In der zugehörigen Pressemitteilung heißt es: "Der Vorentwurf führt wichtige Neuerungen ein, insbesondere beim Einverständnis zur Nutzung unseres Bildes im digitalen Umfeld. Erstmals wird es als unzulässig angesehen, die Stimme oder das Bild einer Person ohne deren Zustimmung für Werbe- oder kommerzielle Zwecke zu verwenden, wenn dabei künstliche Intelligenz oder ähnliche Technologien (Deepfakes) eingesetzt werden."