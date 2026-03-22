Wintereinbruch kündigt sich an: Frühlingswetter endet vorerst auf Mallorca

Der Frühling hat am Freitag offiziell begonnen und das Wetter auf Mallorca zeigt sich derzeit frühlingshaft. In der neuen Woche kündigt sich jedoch nochmal ein Wintereinbruch an. Die Temperaturen sinken rapide, Regen setzt ein und in den höheren Lagen ist Schnee wahrscheinlich.

Lassen wir uns die Laune nicht verderben und bleiben vorerst beim Sonntag. An dem scheint die Sonne kräftig. In der Inselmitte ziehen wenige Wolken auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte von 15 bis 18 Grad.

Minusgrade in der Nacht

Sonnenuntergang ist derzeit um 19.02 Uhr. Danach muss bald die Heizung angeworfen werden. Schon in der Nacht auf Sonntag erreichten die Tiefstwerte auf Mallorca Minusgrade. In der Nacht auf Montag dürften sich die Temperaturen in ähnlichen Sphären bewegen. Wobei es starke lokale Unterschiede gibt:

Sonnenaufgang ist am Montag um 6.48 Uhr. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Nördlich von Mallorca ziehen dicke Regenwolken entlang, die vereinzelte leichtere Schauer auf der Insel hinterlassen. Die Tagestemperaturen sinken etwas.

Dienstag und Mittwoch werden traumhaft schön. Im Norden knacken die Temperaturen die 20-Grad-Marke. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Bei 15 bis 16 Grad sind die Wassertemperaturen aber noch recht niedrig für ein Bad im Meer.

Wetterumschwung am Donnerstag

Nach derzeitiger Prognose verschlechtert sich das Wetter am Donnerstag. Die Vorhersage ist aus verschiedenen Gründen aber mit Vorsicht zu genießen. Einerseits sind die Aemet-Daten ab drei Tagen in der Zukunft ungenau, andererseits ist derzeit der Balearen-Radar wegen Renovierungsarbeiten außer Gefecht gesetzt.

Die Temperaturen sollen auf Höchstwerte von 14 Grad sinken. Drei regnerische Tage stehen bevor. Die Schneefallgrenze sinkt laut Wetterdienst Aemet auf 700 Meter.