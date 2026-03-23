Baby auf Mallorca in Müllcontainer geworfen: Mutter und Onkel schuldig gesprochen

Im Fall des Babys, das Anfang November 2023 in Porto Cristo in einen Müllcontainer geworfen wurde, sind die Mutter und der Onkel des Kindes am Sonntag (22.3.) von einem Geschworenengericht auf Mallorca am Tod des Kindes schuldig gesprochen worden. Die Schwester der Hauptangeklagten wurde der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gesprochen.

Die Mutter des Babys erschien nicht zur Verlesung des Urteils, das in ihrer Abwesenheit verkündet wurde. Die Richterin erließ am Ende der Verhandlung einen Such- und Haftbefehl gegen sie. Die Staatsanwaltschaft fordert für beide eine überprüfbare lebenslange Freiheitsstrafe wegen mutmaßlichen Mordes unter dem erschwerenden Umstand des Verwandtschaftsverhältnisses. Es handelte sich bereits um den zweiten Prozess in dem Fall. Der erste wurde im November 2025 annulliert, nachdem erhebliche Zweifel an der Qualifikation des gerichtlich bestellten Gutachters aufgekommen waren.

Das war geschehen

Der Vorfall ereignete sich am 3. November 2023. Ein Zeuge alarmierte die Ortspolizei von Manacor, nachdem er in einem Müllcontainer ein neugeborenes Baby gefunden hatte. Die Beamten brachten das Kind umgehend ins nahegelegene Krankenhaus Llevant, doch die Ärzte konnten nur noch den Tod des Babys feststellen. Ermittler der Nationalpolizei übernahmen den Fall und identifizierten sowie verhafteten innerhalb weniger Stunden die Mutter und die Onkel des Babys. Nach den Ermittlungen der Mordkommission brachte die Mutter das Kind im Auto in Anwesenheit ihrer Schwester und ihres Schwagers zur Welt. Sie befand sich in der 26. bis 27. Schwangerschaftswoche.

Im Prozess erklärte die Mutter des Kindes, bis drei Tage vor der Tat nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst zu haben. Das Wegwerfen des Neugeborenen bezeichnete sie als einen Fehltritt. „Der größte Fehler meines Lebens war, meine Tochter in den Müll zu werfen“, sagte sie vor dem Geschworenengericht.

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Das Gericht muss nun über das Strafmaß entscheiden.