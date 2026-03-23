Nach Anti-Tourismus-Graffiti an neuem Wellness-Studio auf Mallorca: Das sagt die deutsche Besitzerin und Influencerin Soraya

Nach dem Graffiti-Vorfall am neuen Wellness-Studio "So Mallorca" in Palmas Stadtviertel Pere Garau zeigt sich auch Besitzerin Soraya Scheuring bestürzt. “Es hat mich natürlich getroffen, als ich die Graffitis gesehen habe. Es macht mich traurig, dass unser Projekt so angekommen ist”.

Das Wellness-Studio wurde am Samstag (21.3.) bei einer feierlichen Einweihung offiziell eröffnet. Geladen waren zahlreiche deutsche aber auch spanische Influencer. Nicht einmal einen Tag danach waren Graffitis mit Parolen wie "weniger Tourismus" oder "mehr Nachbarschaft" an den Wändes des Studios zu sehen.

Der Nachbarschaftsverband von Pere Garau kritisierte die Schmierereien. / Nachbarschaftsverband Pere Garau

"Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich es ein Stück weit verstehen kann. Trotzdem ist die Art und Weise schwer nachvollziehbar. Ich glaube es gibt andere Wege als Vandalismus, um auf die Probleme im Viertel aufmerksam zu machen", sagt die 27-Jährige, die auf Mallorca aufgewachsen ist.

Kritik kam auch vom Nachbarschaftsverein von Pere Garau: "Wir sind uns bewusst, dass es unterschiedliche Meinungen über die Entwicklung der Umgebung und über Themen wie den Tourismus geben kann. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass solche Aktionen nicht zum Zusammenhalt im Viertel beitragen, sondern es vielmehr herabsetzen."

Kein exklusives Projekt

Soraya Scheuring betont, dass "So Mallorca" ein Projekt für das Viertel sein soll, das niemanden ausschließt. "Ich möchte auch einen Mehrwert für die Leute vor Ort schaffen und ich weiß, dass es für viele auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht", sagt sie. Das neue Studio soll dabei ein Ort sein, an dem die Leute "sich austauschen" können und das "nicht exklusiv für Ausländer" ist.

Um den Residenten einen vereinfachten Zugang zu geben, gibt es für sie auf alle Kurse 15 Prozent Rabatt. In Zukunft nimmt sich die Influencerin vor, das auch nach außen zu tragen. "Ich habe aus der Aktion gelernt und möchte so schnell wie möglich kommunizieren, dass dieser Ort auch für die Leute von hier ist und alle willkommen sind", betont sie.

Das neue Studio bietet unter anderem Lagree-Kurse an / So Mallorca

Das neue Studio liegt an der sogenannten Plaça de les Columnes, an der Ecke zum Carrer Nuredduna. Die Preise für die angebotenen Yogakurse liegen bei 220 Euro für 10 Stunden, fünf Stunden Lagree gibt es für 165 Euro. Das Studio bietet außerdem diverse Wellnessbehandlungen.

Kritik gibt es unter anderem, weil Pere Garau eines der Stadtviertel Palmas ist, das am meisten von Gentrifizierung betroffen ist. Anwohner beklagen bereits seit längerer Zeit die steigenden Immobilienpreise. Tatsächlich werden in der Umgebung des Carrer Nuredduna bereits Wohnungen für über eine Million Euro zum Verkauf angeboten.

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