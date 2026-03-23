Nach Explosion auf Superyacht in Palmas Hafen: Mitarbeiter erleidet schwere Verbrennungen

Bei einer Explosion auf einer Superyacht in Palmas Hafen sind am Montagvormittag (23.3.) zwei Arbeiter verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Verwendung von Flüssigkeiten, die brennbare Gase erzeugen, soll in Kombination mit dem Benutzen eines Schweißbrenners die Ursache für die Explosion gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich in einem Schiffswartungsunternehmen am Moll Vell in Palma. Eines der Opfer wurde mit schweren Verbrennungen im Gesicht, am Oberkörper und an den Händen ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert. Der andere Arbeiter erlitt ebenfalls Verletzungen, die jedoch weniger schwerwiegend sind.

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Vormittag gegen 11 Uhr an Bord einer Luxusyacht, der Naya 7, die sich im Trockendock einer auf die Wartung und Reparatur von Schiffen spezialisierten Firma am Moll Vell in Palma befand. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler der Nationalpolizei und der Feuerwehr waren zwei Mitarbeiter im Inneren der 35 Meter langen Yacht mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Dabei verwendeten sie eine eine Flüssigkeit, die bei Benutzung entzündliche Gase erzeugt.

Schwere Verbrennungen

Die Mitarbeiter waren sich dieser Situation bewusst und haben daher eine Weile gewartet, bevor sie ihre Arbeit fortsetzten, damit sich die Gase verflüchtigen konnten. Die von ihnen dafür eingeplante Zeit war jedoch zu kurz. Als sie dann einen Schweißbrenner benutzten, kam es schließlich zur Explosion, von der beide erfasst wurden. Einer der Männer erlitt in Folge Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht, am Oberkörper und an den Armen. Sein Kollege wies ebenfalls Verletzungen auf, die aber nicht so schwer ausfielen.

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Die Explosion hatte einen Feuerwehreinsatz zur Folge, da aufgrund der Explosion auch eine Papierrolle Feuer an Bord gefangen hatte, welches aber schnell gelöscht werden konnte. Beamte der Nationalpolizei ermittelten anschließend die genaue Ursache des Unfalls.