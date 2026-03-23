Zweiter tödlicher Motorradunfall binnen 48 Stunden in Palma

Keine 48 Stunden nachdem ein Motorradfahrer in Palma bei einem Verkehrsunfall gestorben ist, ist es zu einem weiteren tödlichen Unglück gekommen. Ein 58-jähriger Mann kam am Sonntagabend bei einem Motorradunfall in Secar de la Real in Palma ums Leben. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 22.30 Uhr im Carrer Joan Mascaró i Forners.

Der Mann war mit einem schweren BMW-Motorrad unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen mit dem Rad gegen den Bordstein prallte. Dadurch verlor er die Kontrolle und stieß gegen einen hölzernen Pfosten auf dem Gehweg. Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Fahrzeug geschleudert und starb praktisch noch an der Unfallstelle. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Nach Angaben der Ortspolizei war kein weiteres Fahrzeug beteiligt.

Der Unfall am Samstag

Das Unglück am Vortag hatte sich gegen 9 Uhr im Carrer d'Indalecio Prieto ereignet. So heißt die Hauptstraße, die durch Son Gotleu und über die Ringautobahn hinweg in Palmas Stadtviertel Rafal führt. Der Motorradfahrer war mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs auf der Straße Richtung Son Gotleu, auf der Tempolimit 30 gilt. Ein Auto war in die andere Richtung unterwegs und wollte nach links in den Carrer de Pere Ripoll i Palou abbiegen. Dabei übersah die Seat-Fahrerin entweder das Motorrad oder schätzte dessen Geschwindigkeit falsch ein. Das Motorrad kollidierte mit den Kleinwagen, der Fahrer blieb unter dem Auto liegen und verstarb am Unfallort.