Wetter auf Mallorca: Nochmal den Frühling genießen, bevor Regen und Kälte zurückkommen

Das Wetter im Frühling auf Mallorca ist eine zweischneidige Angelegenheit: Einerseits ist man auch irgendwann des Winters überdrüssig und wünscht sich ein wenig schöneres Wetter. Andererseits weiß man genau, dass die Hitze schon noch früh genug kommen wird und dann lange und unerbittlich die Insel in Beschlag nimmt. Insofern genießt man auch ein wenig die niedrigeren Temperaturen.

In diesem Sinne ist in dieser Woche für alle was dabei. Am Dienstag steht Mallorca perfektes Frühjahrswetter bevor. Die Sonne scheint am blauen Himmel und lässt sich kaum von den vereinzelten Wolken in Bedrängnis bringen. Der spanische Wetterdienst gibt zwar für den Nachmittag vorsorglich eine zwanzigprozentige Regenwahrscheinlichkeit für den Süden der Insel aus. Erfahrungsgemäß heißt dies aber, dass es trocken bleibt. Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad am frühen Nachmittag. Der Wind weht leicht aus nord- bis nordöstlicher Richtung. An den Küsten kann es vereinzelt kräftiger wehen.

So wird das Wetter am Mittwoch

Auch am Mittwoch dürften Freunde des sonnenlichtdurchfluteten Frühlingsanfangs keine Beschwerden vorbringen. Die Temperaturen steigen sogar leicht und erreichen im Norden der Insel die 21 Grad. Im Süden Mallorcas wird es bei maximal 17 Grad etwas kühler. Wer ein erstes Bad im Meer wagen will, darf nicht aus Zucker sein. Am Strand von Formentor liegt die Wassertemperatur bei 16 Grad, an der Playa de Palma bei 17 Grad. Der Wind weht leicht bis mäßig zunächst aus südwestlicher Richtung und dreht dann nach Norden ab.

Wetterumschwung am Donnerstag

Und dann folgt der Donnerstag und mit ihm ein merklicher Wetterumschwung. Den ganzen Tag über soll es regnen. In den Bergen kann es zu Schnee und Frost kommen. Die Tageshöchsttemperaturen sinken merklich auf 15 Grad herab. Der Wind weht leicht bis mäßig aus nördlicher Richtung, vereinzelt kommt es zu starken Böen. An den Küsten ist Vorsicht angebracht. An der Tramuntana sowie im Norden und Nordosten gilt zwischen 6 Uhr und Mitternacht Warnstufe Gelb wegen starken Wellengangs.

Am Freitag soll es nach derzeitigem Stand weiterregnen. Zudem soll es stürmisch werden.