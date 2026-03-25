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Nationalpolizei führt Anti-Terror-Razzia in Palma durch

Die Beamten sind seit Mittwochmorgen unter anderem mit Spürhunden unterwegs

Nationalpolizisten auf Mallorca.

Nationalpolizisten auf Mallorca. / Foto: Policía Nacional

Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Die Nationalpolizei auf Mallorca führt seit Mittwochmorgen (25.3.) eine Anti-Terror-Razzia in Palma durch. Wie die Nachrichtenagentur Europa Press berichtet, bestätigten Polizeiquellen den Hintergrund des Einsatzes, gingen aber nicht auf weitere Details ein. Demnach habe der Nationale Gerichtshof die Ermittlungen für geheim erklärt.

Wie viele Beamten im Einsatz sind und an welchen Orten ermittelt wird, ist deshalb bislang nicht bekannt. Unter anderem wurden Einsatzwagen mit Spürhunden im Carrer Gabiel Maura im Stadtteil Marqués de la Fontsanta gesehen. Dort soll laut Informationen der Online-Zeitung "Crónica Balear" mindestens eine Person festgenommen worden sein.

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