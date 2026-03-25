Winter kehrt nach Mallorca zurück: Wetterwarnung ausgeweitet

Wer dieser Tage auf Mallorca ist, sollte den Mittwoch genießen. Bei Sonnenschein und Höchsttemperaturen um die 20 Grad präsentiert sich die Insel wie schon in den vergangenen Tagen im feinsten Frühlingsgewand. Doch schon am Donnerstag wendet sich das Blatt. Eine Kaltluftfront zieht dann über die Insel – und bringt kräftigen Wellengang mit.

Der spanische Wetterdienst Aemet hat folgende Warnstufen wegen turbulenter See ausgegeben:

Tramuntanaküste: Warnstufe Gelb am Donnerstag zwischen 6 und 20 Uhr, Warnstufe Gelb am Freitag zwischen 6 und 23.59 Uhr

Nord- und Nordostküste: Warnstufe Orange von Donnerstag um 6 Uhr bis Freitag um 23.59 Uhr

Ostküste: Warnstufe Gelb am Donnerstag zwischen 12 und 20 Uhr, Warnstufe Gelb am Freitag von 0 Uhr bis 23.59 Uhr

Temperaturen gehen spürbar herunter

Die Höchstwerte sinken im Vergleich zu den vergangenen Tagen merklich. Am frühen Donnerstagnachmittag werden maximal 14 Grad erreicht. Darüber hinaus kommt es vor allem am Morgen und bis zum frühen Nachmittag zu Regenfällen. In den Bergen wird Schnee erwartet. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.100 Metern. Vereinzelt kann es in der Tramuntana zu Frost kommen.

Auch am Freitag kann es vor allem am Vormittag regnen oder tröpfeln, allerdings ist die Regenwahrscheinlichkeit deutlich niedriger als noch am Vortag. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 Meter. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf bis zu 16 Grad.

Auch am Wochenende kann es immer wieder zu Niederschlägen kommen. Die Temperaturen bewegen sich etwa auf dem Niveau vom Freitag. Weitere Wetterwarnungen wegen hoher Wellen gibt es noch keine, was aber auch daran liegen könnte, dass Aemet diese nur maximal zwei Tage im Vortag ausgibt. Zur neuen Woche hin dürfte sich das Wetter wieder stabilisieren. Die Temperaturen bewegen sich wieder auf die 20-Grad-Marke zu.