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Deutsche Wanderin in der Nähe von Cala Ratjada gerettet

Am Mittwochnachmittag (25.3.) erlitt die 60-Jährige bei einem Ausflug einen Knöchelbruch

Wie die Feuerwehr eine deutsche Wanderin in der Nähe von Cala Ratjada rettet

Wie die Feuerwehr eine deutsche Wanderin in der Nähe von Cala Ratjada rettet

Bombers de Mallorca

Agenturen

Am Mittwochnachmittag (25.3.) haben Mitarbeiter der Feuerwehr eine 60-jährige deutsche Wanderin am Wachturm Talaia de Son Jaumell bei Cala Ratjada aus einer schwer zugänglichen Gegend gerettet. Die Frau hatte sich bei dem Ausflug einen Knöchel gebrochen. Wegen der Verletzung konnte sie laut Feuerwehr den Weg nicht mehr aus eigener Kraft fortsetzen.

Frau musste bis zur Cala Agulla getragen werden

An dem Einsatz beteiligt waren Feuerwehrleute aus Artà sowie die Bergrettungsgruppe GRM von sa Milana. Den Einsatzkräften gelang es, zu der Verletzten vorzudringen, sie vor Ort zu versorgen, zu stabilisieren und anschließend mit einem Hubschrauber zu evakuieren.

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Der Hubschrauber brachte die Verletzte bis zum Parkplatz von Cala Agulla. Dort wartete bereits ein Rettungswagen, der die Deutsche in ein Krankenhaus brachte. /slr

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