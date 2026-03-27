Olivenöl, Wein, Käse und Honig vom Erzeuger: An diesen neuen Direktverkaufsstellen können Sie lokale Mallorca-Produkte kaufen

Auf Mallorca soll der Direktverkauf von lokalen Produkten weiter vorangetrieben werden. 24 neue Geschäfte sind deshalb nun auf die Liste eingetragener Betriebe gekommen, die das balearische Agrarministerium führt. Dadurch sollen Produzenten und Verbraucher direkt miteinander verbunden werden.

"System, das funktioniert"

Wie Landwirtschaftsminister Joan Simonet betonte, verbessere dieses Modell die Rentabilität landwirtschaftlicher Betriebe. Denn Zwischenhändler fallen weg und dem lokalen Produkt wird mehr Wert verliehen. "Es ist ein System, das funktioniert", so auch der zuständige Generaldirektor Joan Llabrés.

Derzeit gibt es auf den Balearen fast 90 eingetragene Betriebe, in denen eigene Produkte direkt an den Endverbraucher verkauft werden dürfen – die meisten davon auf Mallorca. Zu den neuen Zugängen zählen Betriebe mit einer großen Vielfalt an Produkten, die von Öl und Wein bis hin zu Honig, Eiern oder Wurstwaren reichen. Eine interaktive Karte mit allen Direktverkaufsstellen auf Mallorca finden Sie hier:

Mapa interactivo de Google.

Die Neuzugänge

Lokale Erzeugnisse können direkt an die Endverbraucher verkauft werden / CAIB

So kommen Initiativen wie "Oli Sa Can Gori" hinzu, die sich auf die Produktion von Olivenöl konzentriert; "Mesquida i Mora", das sich dem Wein widmet; oder "Hort de Sa Vall", das Gemüseanbau mit Verkostungen kombiniert.

Hervorzuheben sind auch Angebote wie "Can Blai", das auf Wurstwaren und landwirtschaftliche Produkte spezialisiert ist, oder "Sa Duaia" und "S’Ermita", die sich auf die Produktion von Honig und Öl konzentrieren. In dieselbe Linie fügt sich "Sa Rota des Revellar" ein, das sich dem Honig widmet.

Die Liste wird vervollständigt durch Betriebe wie "Finca La Real", das Öl und Honig kombiniert; "Mater Sa Boqueta", das sich auf Bio-Eier konzentriert; "Miquel Oliver" mit Weinen; oder "Avícola Can Costeta", das Eier zusammen mit weiteren Produkten wie Öl, Honig und Wurstwaren anbietet.

Wachstumsmodell auf den Inseln

Die Produzenten auf Mallorca sollen von dem Direktverkauf profitieren / CAIB

Der Aufschwung dieser Geschäfte spiegelt einen Wandel in den Konsumgewohnheiten wider, bei dem sich immer mehr Bürger für regionale Produkte und den direkten Kontakt mit dem Produzenten entscheiden, betonten die Verantwortlichen im Agrarministerium. Letztlich werde dadurch auch die lokale Wirtschaft gestärkt und die Abhängigkeit von externen Märkten verringert.

Neue Logos und spezifische Beschilderungen sollen die Identifizierung der Verkaufsstellen erleichtern. /somo

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