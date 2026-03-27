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Wetter auf Mallorca: Nach den überraschend ruhigen Tagen steht ein turbulentes Wochenende bevor

Das sind die Aussichten für die kommenden Tage

Wetterwarnungen sollte man ernst nehmen: Hier werden Urlauber in Sa Calobra vom Sturm erwischt (Archivvideo)

Wetterwarnungen sollte man ernst nehmen: Hier werden Urlauber in Sa Calobra vom Sturm erwischt (Archivvideo)

Redaktion DM

Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Zugegeben, die vergangenen Tage haben mal wieder gezeigt, dass Wettervorhersagen auf Mallorca bisweilen mit Vorsicht zu genießen sind. Von Niederschlägen, ja sogar Schnee, und einem allgemeinen Temperaturrückgang war die Rede. So richtig viel hat man davon nicht gespürt. Insofern wäre es naheliegend, die Aussichten für das anstehende Wochenende auch nicht so ernst zu nehmen. Denn auch hier ist Rambazamba am Firmament angekündigt.

Nur: Wie die Notrufzentrale der Balearen immer wieder versucht ins Gedächtnis zu rufen: Wetterwarnungen werden nicht ohne Grund ausgegeben. Denn im Zweifel ist es besser, Vorsicht walten zu lassen, als wegen übertriebener Sorglosigkeit in eine potenziell brenzlige Lage zu geraten.

Der Samstag (28.3.) ist vergleichsweise ruhig. Noch bis in die frühen Morgenstunden gelten an der Küste der Tramuntana, im Norden und im Osten der Insel Wetterwarnungen wegen hoher See. Danach gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, bei dem auch vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen sind. Die Regenwahrscheinlichkeit ist am Vormittag im Gebiet um Sóller mit 60 Prozent am höchsten. Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad am frühen Nachmittag.

So wird das Wetter am Sonntag

Der Sonntag (29.3.) hingegen wird nach Darstellung von Aemet etwas turbulenter. Folgende Wetterwarnungen gelten:

  • Tramuntana: Warnstufe Gelb wegen Regen, Sturm und Gewitter zwischen 11 Uhr und 23.59 Uhr, Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen zwischen 3 Uhr und 15 Uhr, danach Warnstufe Orange bis 23.59 Uhr
  • Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb wegen Regen, Sturm und Gewitter zwischen 3 Uhr und 23.59 Uhr, Warnstufe Orange wegen hoher Wellen zwischen 3 Uhr und 23.59 Uhr
  • Inselmitte: Warnstufe Gelb wegen Sturm zwischen 17 Uhr und 23.59 Uhr
  • Süden: Warnstufe Gelb wegen Sturm zwischen 17 Uhr und 23.59 Uhr, Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen zwischen 3 Uhr und 23.59 Uhr
  • Osten: Warnstufe Gelb wegen Sturm zwischen 3 Uhr und 23.59 Uhr, Warnstufe Orange wegen hoher Wellen zwischen 3 Uhr und 23.59 Uhr

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An den Küsten und an Land werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Km/h erwartet, in den Bergen von bis zu 120 Km/h. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie am Vortag.

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