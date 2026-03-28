Hai-Sichtung in der Bucht von Palma: Experte erklärt, warum das Auftauchen des Tiers erfreulich ist

Ein etwa drei Meter großer Hai hat am Freitagnachmittag (27.3.) einige Windsurfer in der Bucht von Palma überrascht. Nach Angaben des Hai-Experten Juan Poyatos handelt es sich bei dem Exemplar entweder um einen jungen Weißen Hai (Carcharodon carcharias) oder um einen Mako-Hai (Isurus).

Dass sich einer dieser Haie in der Bucht von Palma aufhält, sei eine wunderbare Nachricht. „Das bedeutet, dass das Wasser sauber ist“, sagte der Hai-Experte der MZ am Telefon.

Nichts Ungewöhnliches

Um welche Art es sich konkret handelt, könne Poyatos noch nicht mit letzter Sicherheit sagen. „Von der Größe her kommen nur diese Arten infrage“, sagt Poyatos, Autor des Buches „Tiburones en el mar balear“ (Haie im balearischen Meer). Beide Tiere gehören zur selben Hai-Familie, den Lamnidae.

Dass sich einer dieser Haie in der Bucht von Palma befinde, sei nichts Ungewöhnliches. „Der Hai wurde nur gesichtet, weil sich viele Menschen im Wasser befanden“, sagt Poyatos. Derzeit findet die Regatta Princesa Sofía in der Bucht von Palma statt, weshalb sich viele Windsurfer und Segler im Wasser befanden. Wäre der Hai an der gleichen Stelle vor einigen Tagen gewesen, wäre er womöglich völlig unbemerkt geblieben.

Haie hat es rund um die Balearen und im Mittelmeer schon immer gegeben. „Bei meinen Recherchen haben mir Fischer immer wieder erzählt, wie viele Haie es früher rund um Mallorca gegeben hat“, sagt der Hai-Experte. Dieser Vorfall und auch der Weiße Hai, der in der Nähe der Küste von Alicante versehentlich gefangen wurde, deuten auf einen Fortschritt bei den Umweltbedingungen im Meer hin.

Wassertemperatur und Thunfische

Der März gilt als die Zeit, in der Haie rund um die Balearen eher gesichtet werden. Dazu trägt auch die aktuelle Wassertemperatur von rund 11 Grad an der Oberfläche bei, denn Haie bevorzugen kühle Gewässer.

Hinzu komme, dass in dieser Zeit die Thunfischschwärme an den Küsten der Balearen vorbeiziehen. „Den Fischschwärmen folgen die Haie“, sagt der Experte.

Für Poyatos ist die Sichtung eines Hais eine wunderbare Nachricht. „Ich wünschte, das würde öfter vorkommen“, sagt er. Dass das Tier in der Bucht von Palma und in der Nähe vieler Menschen gesichtet worden sei, sei kein Grund zur Sorge. „In den meisten Fällen haben Haie kein Interesse an Menschen“, sagt der Autor.