Polizei fasst Taschendiebebande: Richter verhängt Annäherungsverbot für die Innenstadt von Palma

Die Nationalpolizei hat eine Taschendiebebande zerschlagen, die im Umfeld der Kathedrale von Palma Urlauber ausraubte. Die Ortspolizei hat einen Mann und zwei Frauen festgenommen. Ihnen werden Diebstahl, Betrug und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Der Richter verhängte gegen die Beschuldigten ein Annäherungsverbot für die Innenstadt. Die Ermittlungen dauern an, weitere Festnahmen werden nicht ausgeschlossen.

Immer im Zentrum unterwegs

Nach Angaben der Ermittler gingen die Verdächtigen äußerst professionell vor und hatten ihre Rollen klar verteilt. Sie beobachteten ihre Opfer genau und wählten sie gezielt aus – meist handelte es sich um Urlauber.

Die Gruppe war nach Erkenntnissen der Polizei in Geschäften und Straßen der Innenstadt aktiv. Dort entwendeten die Täter Geldbörsen, ohne dass die Opfer den Diebstahl bemerkten. Um nicht aufzufallen, gaben sich die mutmaßlichen Taschendiebe selbst als Urlauber aus.

Nachdem die Beamten Hinweise auf die Anwesenheit der Verdächtigen im Zentrum von Palma erhalten hatten, leiteten Einsatzkräfte der National- und der Ortspolizei am Donnerstag (26.3.) und Freitag einen Polizeieinsatz ein. Dabei konnten die drei Verdächtigen aufgespürt und festgenommen werden.

Bezahlte mit geklauter Karte

Die Ermittler konnten außerdem nachweisen, dass der festgenommene Mann mit einer Bankkarte bezahlt hatte, die zuvor zusammen mit einer Geldbörse gestohlen worden war. Mit der Karte kaufte er gleich in mehreren Geschäften ein.