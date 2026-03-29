Nach Schnee und Sturm: Auf Mallorca steigt das Thermometer wieder auf 20 Grad

Eigentlich kann das Wetter auf Mallorca in der kommenden Woche nur besser werden. Die Woche vor Ostern endete mit Gewittern in der Nacht von Samstag (28.3.) auf Sonntag – im Tramuntana-Gebirge hat es sogar geschneit. Auch am Sonntag bleibt das Wetter ziemlich schmuddelig: mit Wind, hohem Wellengang und Temperaturen von unter 15 Grad Celsius.

Der Sturm in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat auch einige Vorfälle mit sich gebracht. So registrierte der Notruf zwischen 0 und 13 Uhr insgesamt 42 Einsätze auf Mallorca. In den meisten Fällen handelte es sich um Bäume, die wegen des Windes auf Straßen oder andere Bereiche gestürzt waren, wie das Online-Portal "Crónica Balear" am Sonntag (29.3.) berichtete.

Der Wind weht weiterhin stark. In den Bergen, etwa in der Serra d'Alfàbia zwischen Bunyola und Sóller, wurden Böen von bis zu 107 Stundenkilometern gemessen. An der Küste wurde der höchste Wert am Leuchtturm von Capdepera registriert: 102 Stundenkilometer.

Die Sonne kommt raus

Am Montag lässt sich die Sonne zum Glück wieder blicken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad, etwa in Palma, und 15 Grad Celsius in Lluc. In der Nacht sollen die Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad Celsius liegen.

Dennoch bleibt es windig: An der Küste und in den Bergen warnt der spanische Wetterdienst Aemet vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern, auf dem Rest der Insel sind 70 bis 80 Stundenkilometer möglich.

Die orangene Warnstufe gilt weiterhin für die Nord-, Ost- und Westküste.

20 Grad Celsius, aber viele Wolken und Wind

Am Dienstag zeigt sich der Himmel wechselhaft mit vielen Wolken. Vereinzelt sind auch schwache und gelegentliche Niederschläge nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen steigen leicht an und liegen bei bis zu 20 Grad in Palma sowie 15 Grad in Lluc. In der Nacht sinken die Werte auf etwa 6 Grad in Palma und 4 Grad in Lluc.

Windig bleibt es trotzdem. Im Osten sind Böen von 70 bis 80 Stundenkilometern möglich. Auf Gipfeln und an den Kaps kann der Wind sogar Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern erreichen. Derzeit gilt für Dienstag an der Küste auch eine orangene Warnstufe.