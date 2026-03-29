Ungewöhnlicher Wintereinbruch auf Mallorca: Schnee bedeckt Gipfel des Tramuntana-Gebirges am Palmsonntag

Ein ungewöhnlicher Wintereinbruch hat am Sonntagmorgen (29.3.) Mallorca erfasst. Bereits in den frühen Morgenstunden setzte Schneefall ein, der vor allem auf den höchsten Gipfeln des Tramuntana-Gebirges liegen blieb und die Landschaft in ein weißes Kleid hüllte.

Orte wie Son Torrella in 875 Metern Höhe, erwachten mit einer dicken Schneeschicht, wie der Meteorologe Albert Darder auf seinem X-Kanal gegen 7 Uhr zeigte. An dem Ort in der Gemeinde Escorca und unweit des höchsten Punkts der Insel, sanken die Temperaturen auf 0,4 Grad, sodass sich der Schnee halten konnte. Auch in der Serra d’Alfàbia, zwischen Sóller und Bunyola, wurden mit rund einem Grad Celsius sehr niedrige Werte gemessen. Am Puig Major, dem höchsten Punkt der Insel, wurden am Sonntagmorgen sogar -3,6 Grad Celsius registriert.

Straßen mussten freigeräumt werden

Die Situation führte dazu, dass Einsatzkräfte und Straßendienste seit dem frühen Morgen im Dauereinsatz waren, berichtete das Online-Portal "Crónica Balear". Aufgrund von Schneeansammlungen und vereisten Fahrbahnen kamen Schneeräumfahrzeuge zum Einsatz, um die wichtigsten Straßenverbindungen in den Bergregionen der Tramuntana befahrbar zu halten. Sicht und Bodenhaftung waren durch die Witterung deutlich eingeschränkt.

Der Meteorologe Albert Darder beschrieb die Lage auf seinem X-Kanal als außergewöhnlich und ordnete das Ereignis historisch ein. Sinngemäß sprach er von „ dem schneereichsten Palmsonntag seit 1969 und dem bedeutendsten März-Schneefall seit 13 Jahren“.

Wetterwarnung für Sonntag

Der spanische Wetterdienst Aemet hält für den gesamten Balearenraum weiterhin eine gelbe Wetterwarnung aufrecht. Es wird mit mit starkem Wind und möglichen Gewittern gerechnet. Die Schneefallgrenze auf Mallorca wird im Tagesverlauf bei etwa 700 Metern erwartet.