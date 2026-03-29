Von Schweizer Behörden gesucht: Polizei schnappt mutmaßlichen Drogenhändler auf Mallorca

Die Nationalpolizei hat auf Mallorca einen Mann festgenommen, der von den Schweizer Behörden gesucht wurde. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, in ein Netzwerk aus Drogenhandel und Geldwäsche verwickelt zu sein. Die Beamten nahmen ihn in Calvià fest, wo der mutmaßliche Drogenhändler lebte. Danach wurde er dem zentralen Strafgericht in Madrid vorgeführt, das nun über seine Auslieferung in die Schweiz entscheidet.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Schweizer Behörden einen Europäischen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Ihm werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl, Hehlerei, Geldwäsche sowie ein mutmaßlich erschlichener Bezug von Sozialleistungen zur Last gelegt.

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Gesuchte lebte auf Mallorca

Die Ermittlungen übernahm zunächst eine zentrale Fahndungseinheit der Einheit für Drogen und Organisierte Kriminalität (UDYCO) der Nationalpolizei in Madrid. Im Laufe der Nachforschungen stellte sich heraus, dass sich der Gesuchte in einer Apartmentanlage auf Mallorca aufhielt. Daraufhin wurde der Fall an die Einheit für internationale Kriminalität der Nationalpolizei auf den Balearen übergeben. Die Beamnten konnten den Mann am Freitag(27.3.) ausfindig machen und festnehmen.