Vor Mallorca-Urlauberstrand auf Grund gelaufen: Hier wird eine über 115 Jahre alte Segelyacht geborgen

Der Urlauberstrand von Son Maties in Palmanova ist am Montag (30.3.) Schauplatz einer ungewöhnlichen Bergungsaktion geworden: der geplanten Bergung der Owl, einer historischen Yacht mit mehr als 115 Jahren Geschichte, die als Juwel der klassischen Seefahrt gilt. Für den Einsatz lag eine ausdrückliche Genehmigung der Gemeinde vor. Son Maties ist für seine gestrandeten Schiffe bekannt.

Nach Angaben von Beteiligten, die die Bergung vorangetrieben hatten, handelt es sich bei dem Schiff um eine besondere Rarität. Die mehr als 115 Jahre alte Yacht wurde 1909 in Southampton nach einem Entwurf von Frederick Shepherd in der Werft White Brothers gebaut. Das hölzerne Segelschiff gilt als eines der am besten erhaltenen Beispiele britischer Schiffbaukunst vom Beginn des 20. Jahrhunderts.

Mit der Bergung war ein spezialisiertes Unternehmen beauftragt worden. Vor Ort verfolgte die für den Küstenbereich zuständige Vizebürgermeisterin der Gemeinde Calvià, Elisa Monserrat, die Arbeiten vom Ufer aus. Zahlreiche Taucher waren im Einsatz, der Bereich wurde vor den Augen der ersten Badegäste der Saison abgesperrt. Auch der Zivilschutz von Calvià war vor Ort.

Yacht hatte ein Leck

Wie Monserrat gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erklärte, wurde während des Einsatzes festgestellt, dass die Yacht ein Leck hatte. Das erschwerte den Plan zusätzlich, das Schiff zur Instandsetzung in einen Hafen zu bringen. Nach ihren Angaben hatte die Owl bereits seit drei Monaten vor Son Maties festgesessen. Sie begrüßte, dass das Boot nun zu Beginn der Hochsaison entfernt werden konnte.

„Das Boot lag direkt vor den Strandliegen, und wenn es den ganzen Sommer dort geblieben wäre, wäre das gefährlich gewesen. Jemand hätte hineingehen und sich verletzen können. Am Ende hat sich der Eigentümer darum gekümmert“, erklärte Monserrat. Demnach wurde die Yacht in der Zeit, in der sie vor Son Maties auf Grund lag, an einen neuen britischen Eigentümer verkauft.

Wechselvolle Geschichte

Die Owl blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. In den 1920er Jahren wurde sie verlängert, um ihre Leistung bei Regatten zu verbessern. Sie überstand jahrzehntelange Nutzung nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde 1961 gestohlen. Später tauchte sie verlassen und ohne Masten in Neukaledonien wieder auf. Nach mehreren Restaurierungen und Eigentümerwechseln kehrte sie in den internationalen Kreis klassischer Yachten zurück und nahm an Regatten sowie an Veranstaltungen wie dem America’s Cup Jubilee 2001 in Cowes teil.

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Heute liegt die Segelyacht in Port d’Andratx. Von dort aus wird sie für private Ausfahrten und Segelerlebnisse eingesetzt und ist regelmäßig bei organisierten Fahrten im Mittelmeer unterwegs.

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