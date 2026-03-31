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Feierliche Eröffnung auf Mallorca: Der neue Club de Mar in Palma verbindet Stadt und Hafen

Durch die neuen Stege des Club de Mar ist es nun möglich, vom Passeig Marítim direkt zum Kreuzfahrtterminal zu gelangen. Noch sind aber nicht alle Teile der neuen Einrichtung fertig

Eine der neuen Rampen zum Passeig Marítim hin.

Eine der neuen Rampen zum Passeig Marítim hin. / B. Ramon

Jordi Sánchez

Das hat gedauert: Die neuen Stege des Club de Mar auf Mallorca verbinden nun den Passeig Marítim mit der Fährstation und eröffnen einen neuen Aussichtsbalkon über den Hafen von Palma. Die neue Infrastruktur, die am Montag (30.3.) eingeweiht wurde, hat das Ziel, die Hafenumgebung stärker in die Stadt zu integrieren.

Nach einer millionenschweren privaten Investition in die umfassende Modernisierung der gesamten Anlage sollen in Kürze auch die Geschäfte und Restaurants eröffnen, die in diesem Bereich angesiedelt werden.

Der neue Eingang in den Club de Mar vom Passeig Marítim aus.

Der neue Eingang in den Club de Mar vom Passeig Marítim aus. / B. Ramon

Neue Verbindungen zum Flanieren

Die neue Fußgängerverbindung ermöglicht es erstmals, den Passeig Marítim direkt über das Gelände des Club de Mar vom Kreuzfahrtterminal aus zu erreichen. Zugleich erhalten Anwohner und Besucher die Möglichkeit, über einen erhöhten Steg zu flanieren und dabei neue Ausblicke auf den Hafen zu genießen.

Bei der Feier betonte der Präsident des Club de Mar-Mallorca, Borja de la Rosa, den historischen Charakter des Tages. Die Maßnahme habe dazu beigetragen, „physische Barrieren zu beseitigen, die das Hafengelände und das städtische Umfeld über Jahrzehnte voneinander getrennt haben“. Seiner Ansicht nach sei so erreicht worden, dass „sich dieser Teil des Hafens und die Stadt, die so viele Jahre nebeneinander her lebten, nun gegenseitig wiedergefunden haben“.

Politiker sowie Präsident des Club de Mar bei der Eröffnung.

Politiker sowie Präsident des Club de Mar bei der Eröffnung. / B. Ramon

Club de Mar öffnet sich zur Stadt hin

Besonders hob de la Rosa den neuen Gebäudekomplex hervor, der Teil dieser Umgestaltung ist: vier miteinander verbundene Bauten mit mehr als 3.000 Quadratmetern Fläche für Freizeit, Gastronomie und wassersportbezogene Aktivitäten – gedacht für Mitglieder und Außenstehende gleichermaßen.

Der Präsident der Hafenbehörde der Balearen, Javier Sanz, unterstrich, dass sich der neue Club de Mar „zur Stadt hin geöffnet, Barrieren beseitigt und sich mit dem städtischen Umfeld verbunden“ habe. Damit werde die Idee eines stärker in Palma eingebundenen Hafens weiter gefestigt.

Verärgerte Liegeplatzbesitzer

Auch Palmas Bürgermeister Jaime Martínez und der balearische Wirtschaftsminister Alejandro Saenz de San Pedro würdigten die neuen Einrichtungen.

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Viele Liegeplatzbesitzer im Club de Mar unterdessen sind verärgert, dass die Hafenbehörde dem Club de Mar ihnen neue Bedingungen auferlegt hat. Vor allem deutsche Investoren beklagten gegenüber der MZ, dass sie mit den neuen Konditionen ihre Liegeplätze nicht mehr vermieten, aber auch nicht zu Marktpreisen verkaufen dürfen.

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