Nach Festnahme auf Ibiza: Immobilienunternehmer Uwe Reppegather soll nach Deutschland ausgeliefert werden

Der vergangene Woche auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza festgenommene Immobilienunternehmer Uwe Reppegather soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Das berichtet unter anderem "Der Spiegel" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa. Der Unternehmer war am Freitag (27.3.) zunächst auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Freilassung sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgt, teilte ein Justizsprecher gegenüber dpa mit. Der Deutsche habe einen Wohnsitz und eine Telefonnummer angeben müssen, unter denen er erreichbar sein müsse. Laut dem Sprecher habe Reppegather einer "Auslieferung zugestimmt". Damit könne die Überführung bereits in den kommenden Tagen stattfinden.

Darum wird ermittelt

Reppegather, der auch in Palma im Immobilienbereich tätig war, hatte im Jahr 2023 Privatinsolvenz angemeldet, nachdem die Geschäfte seiner Firma Centrum in Schwierigkeiten geraten waren. Der Unternehmer soll für viele Projekte persönlich gehaftet und auf diese Weise Verbindlichkeiten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro angehäuft haben. Das Verfahren wurde 2025 beendet. Die Gläubiger erhielten demnach nur 0,72 Prozent ihrer Forderungen zurück.

Dass weiter gegen Reppegather ermittelt wird, liegt daran, dass der Unternehmer vor der Privatinsolvenz erhebliche Vermögenswerte an andere Personen aus seinem persönlichen Umfeld übertragen haben soll. Die mehrere Millionen Euro teure Villa auf Ibiza, in der er festgenommen wurde, ging etwa an seine Ehefrau. Zudem sollen die Ermittler Zweifel haben, ob bei der Anmeldung der Insolvenz korrekte Angaben zu allen Vermögenswerten gemacht wurden.

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Parallel zur Festnahme auf Ibiza gab es Hausdurchsuchungen in mehreren deutschen Städten. Auch auf Mallorca und in anderen europäischen Ländern waren Ermittler im Einsatz. Eine weitere Person wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen festgenommen. Zudem wurden zahlreiche Wertgegenstände sichergestellt, darunter Bargeld, Kunstwerke, Uhren und ein Luxussportwagen.