Schwarzarbeit auf Mallorca: 64 Arbeiter bei Renovierungsarbeiten in einem Hotel in Cala Millor ohne Papiere erwischt
Drei weitere Arbeiter mit pakistanischer Staatsangehörigkeit sollen zudem Papiere gefälscht haben
Die Nationalpolizei hat bei einer Razzia in Cala Millor 64 Personen entdeckt, die sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Spanien befanden. Jetzt droht ihnen ein Ausweisungsverfahren. Die Arbeitnehmer waren ohne Aufenthaltsgenehmigung für die Renovierung eines Hotels in Cala Millor eingestellt worden.
Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 384 Arbeiter, die für 42 verschiedenen Unternehmen arbeiten, identifiziert. 64 von ihnen hielten sich laut Polizei ohne Aufenthaltsgenehmigung in Spanien auf und verfügten über keinerlei Papiere. Sie alle wurden auf die Polizeiwache vorgeladen, um das entsprechende Ausweisungsverfahren einzuleiten. Drei weitere Arbeiter pakistanischer Staatsangehörigkeit führten hingegen gefälschte Ausweispapiere mit sich. Sie wurden wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung festgenommen.
Mindestens 640.000 Euro Geldstrafe
Die Geldstrafen gegen die beteiligten Unternehmen dürften ersten Schätzungen nach bei über 640.000 Euro liegen. Da viele der Arbeiter, darunter auch welche mit spanischer Staatsbürgerschaft, ohne gültigen Arbeitsvertrag beschäftigt waren, könnte die Strafe allerdings noch weitaus höher ausfallen.
Abonnieren, um zu lesen
- „Schluss mit den Verboten“: Mountainbiker wehren sich gegen das neue Gesetz für die Serra de Tramuntana
- Vor Mallorca-Urlauberstrand auf Grund gelaufen: Hier wird eine über 115 Jahre alte Segelyacht geborgen
- Urlaub auf Mallorca: Kann man an Ostern schon im Meer baden?
- Nach Schnee und Sturm: Auf Mallorca steigt das Thermometer wieder auf 20 Grad
- Ungewöhnlicher Wintereinbruch auf Mallorca: Schnee bedeckt Gipfel des Tramuntana-Gebirges am Palmsonntag
- Mallorca und die Folgen des Nahostkriegs: Diese Maßnahmen ergreift nun die Balearen-Regierung
- Hai-Sichtung in der Bucht von Palma: Experte erklärt, warum das Auftauchen des Tiers erfreulich ist
- Spanien sperrt Luftraum für Militärflüge im Iran-Krieg