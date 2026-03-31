Schwarzarbeit auf Mallorca: 64 Arbeiter bei Renovierungsarbeiten in einem Hotel in Cala Millor ohne Papiere erwischt

Die Nationalpolizei hat bei einer Razzia in Cala Millor 64 Personen entdeckt, die sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Spanien befanden. Jetzt droht ihnen ein Ausweisungsverfahren. Die Arbeitnehmer waren ohne Aufenthaltsgenehmigung für die Renovierung eines Hotels in Cala Millor eingestellt worden.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 384 Arbeiter, die für 42 verschiedenen Unternehmen arbeiten, identifiziert. 64 von ihnen hielten sich laut Polizei ohne Aufenthaltsgenehmigung in Spanien auf und verfügten über keinerlei Papiere. Sie alle wurden auf die Polizeiwache vorgeladen, um das entsprechende Ausweisungsverfahren einzuleiten. Drei weitere Arbeiter pakistanischer Staatsangehörigkeit führten hingegen gefälschte Ausweispapiere mit sich. Sie wurden wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung festgenommen.

Mindestens 640.000 Euro Geldstrafe

Die Geldstrafen gegen die beteiligten Unternehmen dürften ersten Schätzungen nach bei über 640.000 Euro liegen. Da viele der Arbeiter, darunter auch welche mit spanischer Staatsbürgerschaft, ohne gültigen Arbeitsvertrag beschäftigt waren, könnte die Strafe allerdings noch weitaus höher ausfallen.

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