Wetter auf Mallorca: Jetzt noch ein paar Tage durchhalten, dann beginnt der Frühling wirklich

So langsam wird er dann doch etwas lang, der Winter auf Mallorca. Nicht, dass es nicht auch seine Vorteile hätte. Es hat viel geregnet, das ist gut für eine Insel, die chronisch das Limit ihrer Kapazitäten sprengt. Und wenn man an die brutale Hitze der Sommermonate denkt, wird sich auch der eine oder andere freuen, noch ein paar Tage länger die dicke Jacke anhaben zu dürfen. Aber so langsam, ganz langsam, wäre man trotz dieser Einwände dann doch bereit für das, was der Kalender eigentlich vorsieht: Frühling.

Die schlechte Nachricht: Noch ist es nicht so weit. Auch am Mittwoch (1.4.) steht der Insel ein eher turbulenter Tag bevor. Der spanische Wetterdienst hat mehrere Wetterwarnungen wegen hoher Wellen und Sturms ausgegeben. In folgenden Gegenden sollten Sie aufpassen:

Tramuntana: Warnstufe Gelb wegen Sturms zwischen 0 Uhr und 6 Uhr, Warnstufe Orange wegen hoher Wellen zwischen 0 Uhr und 6 Uhr, danach Warnstufe Gelb bis 15 Uhr

Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb wegen Sturms zwischen 0 Uhr und 15 Uhr, Warnstufe Orange wegen hoher Wellen zwischen 0 Uhr und 18 Uhr, danach Warnstufe Gelb bis Mitternacht

Inselmitte: Warnstufe Gelb wegen Sturms zwischen 0 Uhr und 15 Uhr

Osten: Warnstufe Gelb wegen Sturms zwischen 0 Uhr und 15 Uhr, Warnstufe Orange wegen hoher Wellen zwischen 0 Uhr und 12 Uhr, danach Warnstufe Gelb bis 18 Uhr

Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad am frühen Nachmittag.

So wird das Wetter ab Donnerstag

Am Donnerstag steigen die Temperaturen leicht an, es werden maximal 18 Grad erwartet. Am Himmel gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Vereinzelt kann es zu Niederschlägen kommen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist in den frühen Morgenstunden mit bis zu 85 Prozent am höchsten.

Am Karfreitag dann beginnt der Frühling, Fahrt aufzunehmen. Am Himmel scheint die Sonne, nur vereinzelt sind Wolken zu sehen. Zumindest in der Inselmitte und im Norden wird die 20-Grad-Marke geknackt. Am Samstag geht es dann ähnlich weiter. Sonne satt und Werte von bis zu 22 Grad. Und so soll es am Ostersonntag und in den Tagen darauf auch weitergehen.