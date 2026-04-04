Noch ein letztes Mal auf den Mallorca-Rummel: In den Ferien geht es auf der Fira del Ram richtig ab

Vom Riesenrad aus über die Stadt schauen, Zuckerwatte naschen oder beim Dosenwerfen ein kitschiges Kuscheltier gewinnen: Achterbahn- und Rummel-Liebhaber kommen auf der Fira del Ram auf jeden Fall auf ihre Kosten. Noch bis zum 12. April können die 67 Fahrgeschäfte ausprobiert werden. Ein toller Ausflug für die Osterfeiertage also, und das für die ganze Familie.

Insgesamt gibt es 28 Attraktionen für Erwachsene und 39 für Kinder. Darunter sind auch zwei Top-Attraktionen, wie das „High Energy“, das Besuchern eine Aussicht über das Festgelände aus 30 Meter Höhe ermöglicht. Als Neuheit gilt außerdem das Fahrgeschäft „Impact“, das extra aus Italien nach Palma herangeschafft worden ist. Die Thrill-Ride-Anlage sorgt bei den Fahrgästen durch schnelle Bewegungen und abrupte Richtungswechsel für ungeahnte Adrenalinschübe.

Zwischen 3 und 6 Euro

Die Preise für die Fahrgeschäfte liegen zwischen drei und sechs Euro. Wer es lieber etwas ruhiger mag und den Leuten beim Kreischen nur zuschauen möchte, kann sein Glück an den 51 Spielbuden versuchen oder die 44 Essensstände ausprobieren.

Auch das kulinarische Angebot auf der Fira del Ram ist in diesem Jahr vielfältig. Besucherinnen und Besucher können Speisen aus unterschiedlichen Teilen der Welt probieren: die klassische Bratwurst mit Senf, kolumbianische Arepas mit verschiedenen Füllungen, mexikanische Tacos oder süße Leckereien wie Crêpes oder Waffeln.

Die Öffnungszeiten

Geöffnet ist der Jahrmarkt die ganze Woche über. Von Montag bis Donnerstag von 16.30 Uhr bis 23 Uhr, am Freitag bis 1 Uhr nachts, am Samstag von 11 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 23 Uhr.

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Wer die Reizüberflutung durch laute Musik, marktschreierische Werbung und blinkende Fahrgeschäfte lieber meidet, kann den Rummel am 8. April am „stillen Tag“ besuchen.