Senioren im Mallorca-Urlaub an der Playa de Palma überfallen und teure Uhr gestohlen: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Gewaltsamer Uhrenraub auf Mallorca: Nach Angaben der Nationalpolizei ereignete sich der Vorfall bereits am 17. März. Ein älteres Urlauberpaar, beide in den Siebzigern, war zunächst im Zentrum von Palma unterwegs und nahm anschließend einen Bus zu seinem Hotel an der Playa de Palma. Zunächst unbemerkt von ihnen hatte ein Täter ihren Weg verfolgt und sich unauffällig hinter sie gesetzt.

Als die beiden Rentner an ihrer Haltestelle ausstiegen, verließ auch der Mann den Bus. Als sich die Gelegenheit bot, ging er auf den Mann los, rang mit ihm und riss ihm die Uhr vom Arm. Anschließend stieß er das Opfer weg und flüchtete. Die Frau erkannte in diesem Moment, dass sie den Täter bereits zuvor während der Busfahrt gesehen hatte.

Rentner alarmieren Polizei

Das Paar begab sich daraufhin in sein Hotel und alarmierte die Polizei. Eine Streife kümmerte sich um die beiden Urlauber. Der Mann musste medizinisch behandelt werden, da er bei dem Angriff Verletzungen am Handgelenk erlitten hatte.

Die Ermittlungen übernahm die Nationalpolizei. Nachdem die Frau angegeben hatte, den Täter bereits im Bus gesehen zu haben, stellten die Ermittler fest, dass dieser mit der Bürgerkarte einer anderen Person in das Fahrzeug eingestiegen war.

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Nach umfangreichen Nachforschungen gelang es den Beamten schließlich, den Verdächtigen zu identifizieren. Als sein Aufenthaltsort ermittelt worden war, wurde er wegen des Verdachts auf gewaltsamen Raub festgenommen.