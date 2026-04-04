Wunderbares Frühlingswetter auf Mallorca - und mit jedem Tag wird es wärmer

Jetzt ist der Frühling auf Mallorca wirklich da. Bereits der Karsamstag zeigt sich von seiner besten Seite, die Sonne scheint den ganzen Tag und die Temperaturen schaffen vor allem in der Inselmitte und im Osten die 20-Grad-Marke. Doch das ist nur der Anfang.

Denn die kommende Woche, für die meisten noch innerhalb der Osterferien, bringt auf Mallorca bereits die ersten Strandtage mit sich. Zunächst sinken die Temperaturen in der Nacht auf Ostersonntag (5.4.) auf 9 bis 12 Grad. Am kühlsten wird es in der Inselmitte. Dabei ist es fast überall sternklar.

Sonnige Eiersuche

Der Sonntag beginnt so, wie der Samstag geendet hat: mit viel Sonne. Und daran ändert sich auch den ganzen Tag nichts. Wer Ostereier versteckt oder sucht, sollte sich schattige Orte suchen, denn sonst ist die Schokolade schnell geschmolzen.

Die Temperaturen schaffen es am frühen Nachmittag bis auf 18 Grad in Andratx und Santanyí und auf 22 Grad in Inca, Sa Pobla und Pollença. An den anderen Orten bleibt es um die 20 Grad. In der Nacht auf Ostermontag bleibt es weitgehend sternklar, vereinzelt ziehen harmlose Wölkchen durch. Regen ist allerdings nicht dabei.

Am Montag wird es noch wärmer

Der Montag, ebenfalls Feiertag auf den Inseln, beschert ebenfalls Sonne satt und nahezu keine Wolke. Dazu lässt der in den zurückliegenden Tagen teils böige Wind fast ganz nach. Das führt dazu, dass die Höchstwerte von 20 bis 24 Grad vielerorts noch wärmer erscheinen.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt den ganzen Tag über bei null Prozent. Wer mutig ist, kann schon das erste Bad im Meer wagen, auch wenn die Wassertemperaturen an den meisten Stränden um die 15, 16 Grad betragen.

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Gegen Ende der Woche kommt der Sommer

Das sonnige Osterwochenende ist dabei nur der Auftakt für eine strahlend schöne und beinahe schon sommerlich warme Woche. Die Sonne bleibt der Insel mindestens bis zum kommenden Wochenende erhalten, die Temperaturen schwingen sich mit jedem Tag zu neuen Höhen auf. Derzeit rechnet die Wettervorhersage von Aemet für Donnerstag und Freitag vor allem in der Inselmitte mit Höchstwerten von 28 Grad.