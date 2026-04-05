Mit 9-Jähriger unterwegs: Ausflügler bei Einbruch der Dunkelheit aus dem Torrent de Pareis auf Mallorca gerettet
Die Bergrettungsgruppe der Wache Sóller und der Hubschrauber Milana waren an der Rettungsaktion beteiligt, die rund zwei Stunden dauerte
Bange Momente für mehrere Wanderer auf Mallorca: Sieben Menschen, darunter ein neunjähriges Mädchen haben am Samstag (4.4.) in der Schlucht Torrent de Pareis festgesessen. Die Feuerwehr von Mallorca musste ausrücken und die Gruppe retten. Unter anderem kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Rettungsaktionen im Torrent de Pareis sind keine Seltenheit.
Der jüngste Vorfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr. Ein Notruf meldete, dass vier Erwachsene und ein neunjähriges Mädchen im Torrent de Pareis festsaßen, nachdem sie mehrere Felsstufen überwunden hatten. Im Verlauf des Einsatzes stellte sich zudem heraus, dass sich noch ein weiteres Paar unter ähnlichen Umständen an derselben Stelle befand. Damit erhöhte sich die Zahl der zu rettenden Personen auf sieben.
Bereits am Freitag mussten Kinder gerettet werden
Daraufhin aktivierte die Feuerwehr von Mallorca die Bergrettungsgruppe der Wache Sóller sowie den Hubschrauber Milana, um zu den Eingeschlossenen vorzudringen. Die größte Herausforderung bestand in der hohen Zahl der in Not geratenen Menschen, die in Sicherheit gebracht werden mussten.
Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden nach Eingang des Notrufs. Gegen 20.30 Uhr beendete die Feuerwehr den gemeinsamen Rettungseinsatz von Luft- und Bodeneinheiten, und alle sieben Personen waren wohlbehalten geborgen.
Bereits am Freitag (3.4.) und Samstagvormittag musste die Feuerwehr bei drei weiteren Bergrettungen mithelfen. Unter den Betroffenen waren auch zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren. Zwei Verletzte mussten per Hubschrauber in das Krankenhaus Son Espases gebracht werden.
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