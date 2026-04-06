"Extrem warm für diese Jahreszeit": Sonne und 27 Grad in der neuen Woche

Nach einem bereits sonnigen und warmen Osterfest auf Mallorca steigen die Temperaturen weiter. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet wird es in der neuen Wochen "extrem warm für diese Jahreszeit". Bis zu 27 Grad sollen es werden. Am nächsten Wochenende kündigt sich aber ein Temperatursturz an.

Bereits am Ostersonntag waren es 26 Grad in Pollença. An anderen Küstengebieten war es bei 17 bis 19 Grad deutlich kühler:

Dass es noch Frühling und nicht schon Sommer ist, zeigt sich nachts. Mit zwei Grad im Kältebecken von Campos lagen die Tiefstwerte nahe dem Gefrierpunkt:

Sonne, Sonne und noch mehr Sonne gibt es am Ostermontag. Der Himmel wird dennoch etwas getrübt vom Saharastaub, der in der Luft umherschwirrt. Der Wind weht flott aus Richtung Ost-Südost. Die Temperaturen knacken am Mittag die 20-Grad-Marke. Es werden bis zu 23 Grad in der Inselmitte. Das ist zwar weniger als am Ostersonntag, wobei Pollença ein Ausreißer nach oben war.

So kalt ist das Wasser an den Stränden

Die Wassertemperaturen an den Stränden sind mit 14 bis vereinzelt 15 Grad noch recht niedrig für ein Bad im Meer. Die Playas füllen sich dennoch mehr und mehr. Sonnenuntergang ist derzeit um 20.17 Uhr. Die Nacht wird bei 7 bis 11 Grad milder.

Sonnenaufgang ist um 7.24 Uhr. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag klettern die Temperaturen auf 26 bis 27 Grad. Am Sonnenschein ändert sich nichts. Für den Temperaturanstieg sind warme Luftmassen aus Afrika verantwortlich, die weiter Saharastaub auf die Insel bringen. Autos und Terrassen sehen dementsprechend aus. Auch die Nächte werden spürbar wärmer.

Temperatursturz am kommenden Wochenende

Die Aemet-Prognose geht derzeit bis Samstag. Der staatliche Wetterdienst erwartet einen Temperatursturz. Das Wochenende startet bewölkt bei nur noch 16 bis 18 Grad. Wobei bei einer Vorhersage so weit in der Zukunft die Daten noch sehr ungenau sind. Es kann sein, dass sich die Prognose im Wochenverlauf ändert.