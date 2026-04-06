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Hat jeder im Wagen: Worauf es Autoknacker auf Mallorca nun besonders abgesehen haben

In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Einbrüchen in Tiefgaragen auf der Insel gekommen

Die Diebe nutzen Kabelbinder, um über die Fenster ins Auto einzubrechen.

Die Diebe nutzen Kabelbinder, um über die Fenster ins Auto einzubrechen. / Nationalpolizei

Ralf Petzold

Ralf Petzold

In den vergangenen Wochen und Monaten ist es auf Mallorca vermehrt zu Einbrüchen in Tiefgaragen gekommen. "Es ist ein Problem, das weite Teile der balearischen Gesellschaft betrifft", schreibt die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung. Die Autoknacker haben es besonders auf die V-16-Warnleuchte abgesehen, die seit diesem Jahr in jedem Wagen obligatorisch ist. Immerhin kostet diese um die 30 Euro.

Die Nationalpolizei nahm in diesem Jahr bereits 60 Autodiebe auf Mallorca fest, zuletzt zwei junge Männer in der vergangenen Woche in Palmas Stadtviertel La Soledad. Ein Augenzeuge hatte die Polizei gerufen und eine Beschreibung der Täter abgegeben.

Die Beamten fanden die mit Kapuzen verhüllten Diebe, deren Flucht vor der Polizei scheiterte. Sie hatten Kabelbinder dabei, die sie nutzten, um über die Fensterscheibe ins Auto einzubrechen. Auf die Schnelle fanden die Polizisten einen Lieferwagen und vier Autos in der näheren Umgebung, die aufgebrochen wurden. Der Lieferwagenfahrer kam wenig später und stellte fest, dass eine Tasche und ein Werkzeugkoffer fehlen.

Was die Polizei gegen die Autoknacker unternimmt

Die Nationalpolizei hat bereits eine Sondereinheit abgestellt, um in besonders betroffenen Stadtvierteln die Tiefgaragen zu bewachen. Neben der Streife der Polizisten sind einige Beamte in Zivil an bestimmten Punkten dauerhaft positioniert, um nach Dieben Ausschau zu halten.

Die Polizei rät dazu, die Fernbedienung für die Garagentür nicht im Auto zu lassen. Nach der Ein- oder Ausfahrt sollen die Fahrer sich zudem vergewissern, dass die Tür schließt, ohne dass fremde Personen hindurchgeschlüpft sind. Das war zuletzt eine der gängigen Maschen der Diebe.

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Zudem sollten keine Wertsachen im Auto gelassen werden, was sich bei der V-16-Warnleuchte natürlich als schwierig herausstellt.

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