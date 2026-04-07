Redaktion DM

Nach homophoben Angriff: Viel Applaus und Solidarität für Verkäufer in Pere Garau

Nach dem homophoben Angriff auf den Verkäufer Miquel haben am Dienstag (7.4.) rund 60 Menschen vor der Markthalle in Pere Garau ihre Solidarität gezeigt. Der Angriff hatte sich am vergangenen Donnerstag (3.4.) ereignet. Nach Angaben des Betroffenen war er von einem anderen Verkäufer beschimpft und geschlagen worden. Die Stadt Palma reagierte inzwischen auf den Vorfall: Am Dienstag sprach sie ein vorsorgliches Verkaufsverbot an Palmas Märkten gegen den mutmaßlichen Täter aus. Mehr Informationen