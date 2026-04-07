Polizei nimmt deutschen Hausbesetzer auf Mallorca fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat drei Männer festgenommen, denen Sachbeschädigung und eine versuchte Hausbesetzung vorgeworfen wird. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Dienstag (7.4.) schrieb, handelt es sich um einen Deutschen und zwei Spanier.

Zu dem Vorfall kam es am Samstag in Palmas Stadtviertel Rafal. Anwohner und eine Überwachungsfirma des Gebäudes bekamen mit, wie die Gruppe eine Tür aufbrach. Sie riefen die Polizei, lieferten eine Personenbeschreibung ab und sagten aus, dass die Männer in einem Auto geflohen sind.

Täter zeigten sich geständig

Wenig später fand eine Polizeistreife das besagte Auto mit den drei Personen. Die Beamten befragten die Augenzeugen, die auch die Schläge gehört hatten, mit der die Wohnungstür aufgebrochen werden sollte. Das gelang der Gruppe sogar. Ein Sicherheitsmann der Überwachungsfirma kam und stellte fest, dass die Eindringlinge die Alarmanlage zerstört und ins Klo geworfen hatten. Die Männer gestanden die Tat gegenüber den Polizisten.