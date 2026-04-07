Viele deutsche Anwohner betroffen: Ortspolizei greift endlich gegen nächtliche Ruhestörung und Saufgelage in Palma durch

In den ersten Apriltagen hat die Ortspolizei in Palma genauer hingeschaut: Bei insgesamt zwei größeren Kontrollmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen der Inselhauptstadt wurden dabei zahlreiche Anzeigen verteilt. Das geht aus einer am Dienstag (7.4.) verschickten Pressemitteilung hervor. Besonders im Verkehr hat die Polizei durchgegriffen, aber auch gegen nächtliche Ruhestörung im Neubauviertel Nou Llevant war sie im Einsatz. Dort wohnen viele Deutsche, die sich besonders über Straßenrennen echauffierten.

30 Fahrzeuge und 30 Anzeigen

Beim Einsatz im Stadtteil Camp Redó am Donnerstag (2.4.) erzielten die Beamten gleich mehrere Volltreffer. Insgesamt wurden 30 Fahrzeuge kontrolliert - und 30 Verkehrsdelikte angezeigt. 17 davon wegen abgelaufener ITV - so heißt der TÜV in Spanien -, 7 wegen fehlender Haftpflichtversicherung, zwei wegen Nichttragen eines Helms (auf Mallorca Pflicht beim Fahren mit E-Scootern) und zwei wegen anderer Verkehrsdelikte. In dem Zuge wurden auch sechs der kontrollierten Fahrzeuge konfisziert.

Drei weitere Anzeigen wurden aufgrund des Mitführens von Betäubungsmitteln und des Besitzes von verbotener oder gefährlicher Waffen - in diesem Fall ein Teleskopschlagstock und ein Messer - ausgestellt.

Vorgehen gegen nächtliche Ruhestörung

Auch im besonders von Deutschen bewohnten Stadtteil Nou Llevant griff die Ortspolizei am Wochenende durch. Die Beamten waren in der Nacht auf Samstag (4.4.) dort zur Kontrolle unterwegs. Das Viertel unweit vom Stadtstrand hat bereits seit längerer Zeit immer wieder Probleme mit nächtliche Ruhestörung - Saufgelage, laute Musik und illegale Straßenrennen inklusive. Bei der Kontrolle griff die Polizei bei einer Ansammlung von mehreren Personen ein, die auf der Straße Alkohol konsumierten. Insgesamt wurden 14 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das zivile Zusammenleben ausgestellt.