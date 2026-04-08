14-jähriger deutscher Urlauber stürzt aus dem vierten Stock eines Hotels auf Mallorca
Der Jugendliche soll sich mehrere Knochen gebrochen haben, aber nicht in Lebensgefahr schweben
Ein 14-jähriger Urlauber ist am Dienstagabend (7.4.) aus dem vierten Stock eines Hotels auf Mallorca gefallen. Darüber berichten diverse Medien, darunter die spanische Nachrichtenagentur "Efe". Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" handelt es sich um einen Deutschen. Die Guardia Civil bestätigte den Unfall gegenüber der MZ.
Zu dem Unfall kam es gegen 19 Uhr in einem Hotel in der Avenida Son Caliu in Palmanova. "Efe"-Informationen zufolge ist der Teenager gestolpert. Laut "Crónica Balear" ist der Deutsche sehbehindert, was eine Rolle gespielt haben könnte.
Rasen federte den Aufprall
Der Junge stürzte auf ein Rasenstück, was seinen Sturz abfederte und ihm möglicherweise das Leben rettete. Er brach sich Rippen und die Schulter, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.
Der Rettungsdienst stabilisierte 30 Minuten lang den Jugendlichen und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus Son Espases. Die Guardia Civil ermittelt nun die Hintergründe des Unfalls.
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