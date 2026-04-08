"Kein Wir gegen Ihr": Nach Graffiti-Attacke auf Wellness-Studio in Pere Garau meldet sich deutsche Betreiberin in einem emotionalen Video zu Wort
Die ehemalige Miss-Germany-Kandidatin Soraya Scheuring reagierte auf Katalanisch auf den Vandalismus und die Kritik, die ihr Projekt auslösten
Nach dem Graffiti-Vorfall am neuen Wellness-Studio „So Mallorca“ in Palmas Viertel Pere Garau hat sich Besitzerin Soraya Scheuring bestürzt gezeigt. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die ehemalige Miss-Germany-Kandidatin am Montag (8.4.) ein emotionales Video, das mittlerweile viral gegangen ist.
Darin versucht die Influencerin auf Katalanisch zu erklären, dass sie dem Viertel mit ihrem Projekt nicht schaden wolle. Mehrfach betont sie, wie sehr ihr Mallorca am Herzen liege. „Ich bin hier aufgewachsen, in Artà zur Schule gegangen“, sagt sie an ihre Follower gerichtet. Scheuring wuchs in Capdepera auf und lebte insgesamt 15 Jahre auf Mallorca.
Offenbar beschäftigt sie das Thema sehr. Gleich zu Beginn des Videos sagt die 27-Jährige: „Em sap greu“ – „Es tut mir leid“. Die Kommentare in den sozialen Netzwerken und auch der Vandalismus hätten sie verletzt, erklärt sie. Zugleich könne sie die Kritik bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Sie verstehe die Angst vor Veränderungen und vor dem Verlust der eigenen Identität. Zugleich stellt sie klar, dass sie keineswegs das Viertel verändern wolle. Vielmehr gehe es ihr darum, daran teilzuhaben, zuzuhören und respektvoll mit dem Umfeld umzugehen.
Scheuring sieht einen Teil der Verantwortung auch bei sich selbst. „Ich wollte nicht dieses falsche Bild nach außen vermitteln“, erklärt sie. Anschließend macht sie deutlich, dass ihr Wellness-Studio ein Ort für alle sein solle. Von Anfang an sei geplant gewesen, den Menschen aus dem Viertel Sonderpreise anzubieten: 20 Prozent Rabatt auf alles. „Es sollte kein Wir gegen Ihr sein“, schreibt sie zudem in der Caption.
Was ist „So Mallorca“ – und warum gibt es Kritik an dem Projekt?
Bei „So Mallorca“ handelt es sich um ein Projekt der deutschen Influencerin Soraya Scheuring. Die 27-Jährige bietet an der Plaça de les Columnes, an der Ecke zum Carrer Nuredduna, auf 350 Quadratmetern Pilates, Yoga und Lagree – ein modernes Ganzkörpertraining. Außerdem gibt es auch ein Café mit Matcha und Essensangeboten. Die Preise für die Yogakurse liegen bei 220 Euro für zehn Stunden, fünf Lagree-Stunden kosten 165 Euro. Darüber hinaus bietet das Studio verschiedene Wellnessbehandlungen an.
Kritik gibt es unter anderem deshalb, weil Pere Garau zu den Vierteln Palmas zählt, die besonders stark von Gentrifizierung betroffen sind. Anwohner beklagen seit längerem steigende Immobilienpreise. Tatsächlich werden in der Umgebung des Carrer Nuredduna bereits Wohnungen für mehr als eine Million Euro zum Verkauf angeboten.
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