Temperatursturz und jede Menge Regen: Traumwetter auf Mallorca endet mit radikalem Umschwung

Ist es noch frühlingshaft oder schon sommerlich? Das Wetter auf Mallorca zeigt sich dieser Tage jedenfalls traumhaft. Viel Sonne und Temperaturen von knapp 30 Grad laden zum Strandbesuch ein. Damit ist es aber bald vorbei. Die Anzeichen verdichten sich, dass es am Wochenende zu einem radikalen Wetterumschwung auf der Insel kommen wird.

Lassen wir uns nicht die Laune verderben und bleiben wir vorerst beim schönen Wetter. Am Dienstag (7.4.) lagen die Höchsttemperaturen bei 28 Grad auf Mallorca. Am Mittwoch (8.4.) wird es ähnlich warm. Nur wenige Wolken sind am Himmel zu sehen. Der Wind weht schwach, zur Mittagszeit am Meer etwas flotter.

Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas bewegen sich derzeit um die 15 bis 16 Grad. Sonnenuntergang ist um 20.19 Uhr. In der Nacht bleiben die Temperaturen im zweistelligen Bereich.

Um 7.21 Uhr zeigt sich die Sonne am Donnerstag (9.4.) wieder. In der Inselmitte nähern sich die Höchsttemperaturen der 30-Grad-Marke. In den Morgenstunden wird es neblig, tagsüber ist es erneut leicht bewölkt.

Der Freitag (10.4.) wird vermutlich der vorerst letzte sonnige Tag. Es gibt keine Änderungen: knapp 30 Grad in der Inselmitte, etwas kühler an den Küsten und zweistellige Temperaturen in der Nacht.

Wetterumschwung am Samstag

Nun zum Wetterumschwung: Am Samstag (11.4.) bleibt es warm, der Himmel ist aber bedeckt. Dann und wann blinzelt die Sonne durch, mutmaßlich regnet es noch nicht. Die Schauer setzen erst in der Nacht auf Sonntag ein. Dann wird es schlagartig kälter. Von knapp 30 Grad geht es hinab auf Höchsttemperaturen unter die 20-Grad-Marke. Zur Abwechslung kommt mal wieder ein stürmischer Wind aus Richtung Nord-Nordost auf.

Zum Start in die neue Woche bleibt es regnerisch und die Temperaturen sinken weiter. Ziemlich sicher wird der spanische Wetterdienst Aemet für den Umschwung noch eine Wetterwarnung ausgeben. Denkbar sind Sturm- und Starkregenwarnungen.