Rettungseinsatz in Palma: Feuerwehr befreit eingeklemmten Arbeiter aus Aufzug

Schock für einen Arbeiter auf Mallorca: Ein 27-Jähriger hat am Mittwoch (8.4.) fast drei Stunden lang im Schacht eines Aufzugs in einem Gebäude im Viertel Son Oliva in Palma festgesessen. Der Aufzugmechaniker war zwischen dem oberen Teil der Kabine und der Decke des Schachts eingeklemmt, offenbar infolge eines technischen Defekts. In einem heiklen Einsatz gelang es Feuerwehrleuten schließlich, über eine Öffnung in der Wand zu ihm vorzudringen, um ihn zu sichern und zu befreien.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Rettungsdienste kurz vor Mittag in einem neunstöckigen Gebäude im Carrer Son Oliva 2. Ein 27-Jähriger führte dort gemeinsam mit einem Kollegen Wartungsarbeiten an dem Aufzug aus. Der junge Mann befand sich auf dem Dach der Kabine, als diese aus noch ungeklärter Ursache unkontrolliert nach oben fuhr.

Aufzug fährt unkontrolliert nach oben

Der Aufzug erreichte mit dem Arbeiter auf dem Dach der Kabine das Ende des Schachts im neunten Stockwerk. Bei dem Aufprall erlitt der Mann mehrere Stöße am ganzen Körper und wurde schließlich eingeklemmt, ohne sich selbst befreien oder den Aufzug noch bewegen zu können. Sein Kollege schlug Alarm, woraufhin die Rettungskräfte sofort ausrückten.

Zum Einsatzort kamen mehrere Einheiten der Feuerwehr von Palma, zwei Rettungswagen des 061 und Streifen der Nationalpolizei. Auch Angehörige des Arbeiters begaben sich zum Gebäude. Die Sanitäter stellten fest, dass der Mann bei Bewusstsein war, jedoch Verletzungen aufwies. Sie reichten ihm eine Sauerstoffmaske, damit er trotz seiner großen Angst normal atmen konnte, und überwachten fortlaufend seine Vitalfunktionen.

Loch in die Öffnung des Schachts geschlagen

Die Feuerwehr zog zunächst in Erwägung, die Kabine einige Zentimeter abzusenken, um den Eingeklemmten zu befreien. Techniker warnten jedoch, dass sich dabei das Schienensystem verziehen könnte. Wegen des hohen Risikos wurde dieses Vorgehen verworfen.

Daraufhin entschieden sich die Spezialisten, eine Öffnung in den Aufzugsschacht zu schlagen, um den Arbeiter so herauszuholen. Vom Dach des Gebäudes aus öffneten die Feuerwehrleute ein Loch in die Wand und sicherten den Mann mithilfe eines Dreibeinsystems und Gurten. Anschließend gelang es ihnen, ihn aus dem Schacht zu ziehen und auf einer Trage ruhigzustellen.

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Die Untersuchungen ergaben, dass seine Verletzungen nicht besonders schwerwiegend waren. Der junge Mann wurde mit dem Rettungswagen nach Son Espases gebracht, wo weitere Untersuchungen erfolgen sollten, um das genaue Ausmaß seiner Verletzungen festzustellen. Die Nationalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Arbeitsunfalls zu klären. Die Beamten wollen den Aufzug überprüfen und sowohl den Betroffenen als auch seinen Kollegen befragen, um den Hergang vollständig aufzuklären.