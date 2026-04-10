Regen, Kälte und Sturm: Wie lange das schlechte Wetter auf Mallorca anhalten soll

Der heftige Wetterumschwung auf Mallorca rückt näher. Im Lauf des Wochenendes sollen die Temperaturen stark sinken, ein stürmischer Wind zieht auf und es wird immer wieder regnen. Die gute Nachricht: Die Polarluft, die dafür verantwortlich ist, zieht schnell weiter.

Dass der Umschwung so heftig ausfällt, liegt auch am sommerlichen Wetter der vergangenen Tage auf Mallorca. Am Donnerstag (9.4.) lag die Höchsttemperatur bei 31,4 Grad, gemessen in Manacor. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte die Temperaturen bereits als extrem hoch für die Jahreszeit eingeschätzt. Für Hitze auf der Insel sorgen fast immer heiße Luftmassen aus der Sahara, die Staub im Gepäck haben. So auch nun, wie das Satellitenbild zeigt:

Am Samstag (11.4.) wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Abend zieht der Himmel zu. In der Nacht setzt der Regen ein. Der Saharastaub ist weiter in der Luft unterwegs. Der Wind weht böig aus südöstlicher Richtung. Die Temperaturen sinken leicht und werden wohl nicht erneut die 30-Grad-Marke knacken. 27 Grad sollen es in der Inselmitte werden. An den Küsten etwas weniger. In der Nacht sinken die Temperaturen auf einstellige Werte.

Schlechtes Wetter am Sonntag

Nun zum Sonntag (12.4.): Das Wetter schwingt gänzlich um. Mit Sonne ist nicht zu rechnen. Immerhin stoppt der Regen dann und wann. Den restlichen Saharastaub regnet es herab. Bislang hat Aemet lediglich die Warnstufe Gelb an den Küsten ausgegeben. Dennoch wurden etwa schon Aktivitäten wie der Engelssonntag ("Diumenge de l'Angel"), der in Palma am Bellver-Schloss hätte stattfinden sollen, verschoben. Das Event wurde auf den 10. Mai im Riera-Park verschoben.

Die Höchstwerte liegen unter der 20-Grad-Marke. Der Wind weht stürmisch. Am Montag (13.4.) wird es richtig winterlich. Aemet rechnet mit 14 Grad in Sineu - Höchsttemperatur. Dazu regnet es weiter viel und lange.

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Ab Dienstag (14.4.) wird das Wetter dann besser. Im Lauf der Woche steigen die Temperaturen schon wieder auf 26 Grad.