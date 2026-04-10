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Speisesaal eines Hotels in Santa Ponça auf Mallorca bricht weg: zwei Leichtverletzte

Der Vorfall ereignete sich beim Abendessen. Nun werden die Ursachen untersucht

Der Boden brach ein: Der Speisesaal des Hotels in Santa Ponça nach dem Vorfall am Donnerstagabend.

Der Boden brach ein: Der Speisesaal des Hotels in Santa Ponça nach dem Vorfall am Donnerstagabend. / Redaktion DM

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Schreck im Mallorca-Urlaub: In einem Hotel in Santa Ponça ist am Donnerstagabend (10.4.) ein Teil des Speisesaals eingebrochen. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Hotel Zafiro Rey Don Jaime und sorgte für viel Aufregung unter den Gästen, viele von ihnen Briten.

Das Vier-Sterne-Hotel liegt am Carrer Gran Vía Puig Major im Herzen der Urlauberhochburg. Nach ersten Angaben brach eine etwa 30 Quadratmeter große Fläche des Bodens ein. Trotz des Zwischenfalls musste das Haus nicht evakuiert werden. Zwei Personen erlitten leichte Schnittverletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Verletzungen gelten als oberflächlich.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Guardia Civil sowie des Rettungsdienstes rückten zum Unglücksort aus. Sie sicherten den Bereich und prüften die Schäden. Gegen 22.50 Uhr dauerten die Arbeiten noch an. Der betroffene Bereich ist vorerst abgesperrt.

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Auch Calviàs Bürgermeister Juan Antonio Amengual kam zum Hotel, um sich persönlich über das Ausmaß des Vorfalls und den Einsatz der Rettungskräfte zu informieren. "Glücklicherweise ist es bei einem Schrecken geblieben", sagte er am Freitagmorgen im Regionalsender IB3. Nun würde untersucht, wie es zu dem Wegbrechen des Bodens kommen konnte. Das Hotel ist weiterhin im Betrieb, vereinzelt sollen Gäste abgereist sein. /ck

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