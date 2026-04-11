Für fast 20 Millionen Euro: Neues Referenzsportzentrum in Andratx geplant

Die Gemeindeverwaltung von Andratx hat am Freitag (11.4.) die Baugenehmigung für das neue Sportzentrum von Es Vinyet erteilt. Die Anlage, deren Bau 19,6 Millionen Euro kostet, soll zu einer Referenzanlage auf Mallorca werden. Die Bauarbeiten sollen ein Jahr lang dauern. Die PP, El Pi, Més und Vox stimmten für den Bau.

Der geplante Komplex soll auf einem rund 15.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen, wobei die neue Anlage das derzeitige Polideportivo ersetzen soll. Dafür werden über 4.500 Quadratmeter bebaut.

Geplant sind unter anderem eine überdachte Sporthalle, Schwimmbäder, Außenplätze sowie Zuschauertribünen. Hinzu kommen Umkleidekabinen für Teams, Schiedsrichter und Personal, ein Kraftraum, ein Fitnessstudio, ein Mehrzwecksaal, Kontroll- und Sanitätsräume, Lagerflächen sowie eine Cafeteria mit professionell ausgestatteter Küche.

Das neue Sportzentrum ersetzt das bisherige. / DM

Treffpunkt und Austragungsort für nationale Wettbewerbe

Darüber hinaus wird die Anlage über etwa 60 Parkplätze verfügen sowie über eine mehr als 1.000 Quadratmeter große höher gelegene Plattform, die als öffentlicher Begegnungsraum konzipiert ist. Das gesamte Gelände sollte ebenerdig zugänglich sein und damit allen Nutzergruppen offenstehen. Die öffentlich zugängliche Plattform ist als multifunktionaler Raum für Aktivitäten und Veranstaltungen geplant.

Dank ihrer technischen Ausstattung und der Einhaltung entsprechender Standards soll die Anlage künftig auch Austragungsort für Sportveranstaltungen und Turniere auf nationaler Ebene sein. Im Außenbereich sind zudem Sportplätze, neue Poolbereiche und zusätzliche Aufenthaltszonen vorgesehen.

So soll die Sporthalle künftig aussehen. / DM

Auch Aspekte der Nachhaltigkeit spielen eine Rolle: So sind unter anderem Solaranlagen, eine optimierte Wärmedämmung sowie Bauweisen mit geringer Umweltbelastung vorgesehen.

Bürgermeisterin Estefanía Gonzalvo erklärte, die neue Infrastruktur werde der Bevölkerung sehr zugutekommen. „Wir bauen das Andratx der Gegenwart und der Zukunft, mit sinnvollen Investitionen, die auf die Menschen ausgerichtet sind und Chancen schaffen“, sagte sie. Es Vinyet werde „weit mehr als eine Sportanlage sein: ein Treffpunkt für die Gemeinde, ein Ort zum Teilen, Wachsen und zum Aufbau von Gemeinschaft“. /sw