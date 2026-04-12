46-Jähriger stirbt bei Motorradunfall zwischen Sóller und Port de Sóller
Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar
Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.4.) auf der Carretera de Sóller zwischen Sóller und Port de Sóller ums Leben gekommen. Wie es vonseiten des Rettungsdienstes SAMU 061 heißt, habe in den frühen Morgenstunden, gegen 3.30 Uhr, zuerst der automatische Alarm des Handys des Unfallopfers die Behörden informiert. Wenig später ging ein Anruf beim Rettungsdienst ein, in dem der Anrufe die Einsatzkräfte informierte, dass ein Motorradfahrer bewusstlos auf der Straße liege.
Unfallopfer starb an seinen Verletzungen
Laut Medienberichten sollen daraufhin neben Rettungsdiensten auch Ärzte des PAC in Sóller sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Ortspolizei zum Unfallort geeilt sein.
Sie konnten allerdings nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen. Woher das Unfallopfer stammt und wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. /sw
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