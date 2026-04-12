Temperatursturz, Warnstufen und dann kommt der Frühling auf Mallorca zurück

Der Sonntag (12.4.) macht seinem Namen, wie angekündigt, dieses Mal nicht alle Ehre. Statt Sonne satt steht ein drastischer Wetterumschwung an. Die Höchsttemperaturen betragen nur noch 18 Grad, etwa in Palma, Sa Pobla oder Felanitx. Quasi den ganzen Tag über liegt die Regenwahrscheinlichkeit auf der Insel bei 100 Prozent. Ihr Auto waschen Sie heute besser nicht! Der spanische Wetterdienst hat Schlammregen angekündigt. Zudem bläst ein starker Wind aus Nordosten und Osten.

Für den Tag ist an verschiedenen Orten und Küsten Warnstufe Gelb gemeldet, aufgrund hoher Wellen und Starkwindes:

Im Süden Mallorcas gilt sie bis 15 Uhr.

An der Küste im Süden gilt sie bis 20 Uhr.

An der West- und Ost-Küste hat Aemet ebenfalls bis 20 Uhr Warnstufe Gelb ausgerufen.

Im Norden und Nordosten gilt die Warnstufe sogar bis 0 Uhr.

Nachts sind dann für überall einstellige Werte gemeldet, zwischen 5 und 8 Grad.

Aktivitäten abgesagt

Aus Sicherheitsgründen wurden Aktivitäten wie der Engelssonntag ("Diumenge de l'Angel"), der in Palma am Bellver-Schloss hätte stattfinden sollen, verschoben. Das Event wurde auf den 10. Mai im Riera-Park verschoben.

Am Montag (13.4.) gilt dann nur noch an der Küste im Norden und Nordosten Warnstufe Gelb, bis 0 Uhr. Es ist mit bis zu drei Meter hohen Wellen zu rechnen. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag, in Palma und Felanitx auf 17 Grad, in Sa Pobla auf 16 Grad.

In den frühen Morgenstunden wird es ziemlich sicher nass. Im Lauf des Vormittags sinkt die Regenwahrscheinlichkeit. Am Nachmittag ist dann eher nicht mit Regen und Schauern zu rechnen. Die Sonne macht sich zum Wochenbeginn rar.

Der Frühling kommt zurück

Erst am Dienstag (14.4.) ist sie dann wieder am Himmel zu sehen. Dann wird das Wetter besser. Die Temperaturen knacken teils die 20-Grad-Marke, etwa in Sa Pobla und Felanitx. Der Wind bläst aus Nordwesten.

In den Tagen danach steigen die Temperaturen dann überall wieder auf über 20 Grad an und nehmen im Lauf der Woche stetig zu. Für Freitag (17.4.) etwa sind derzeit 25 Grad gemeldet.