Siebenjähriger Mallorca-Urlauber irrt allein durch Port d'Alcúdia: Ortspolizei macht die Eltern ausfindig
Ein Busfahrer entdeckte den kleinen Schweizer am Sonntagmorgen (12.4.) allein auf der Straße und verständigte die Ortspolizei
Ein siebenjähriger Junge aus der Schweiz ist am Sonntagmorgen (12.4.) allein und orientierungslos im Port d’Alcúdia aufgefunden worden. Ein Busfahrer bemerkte das Kind und verständigte die Ortspolizei. Mehrere Streifen rückten daraufhin aus und kümmerten sich um den Minderjährigen. Die Beamten machten sich auf die Suche nach seinen Eltern.
Eltern in Hotel ausfindig gemacht
Nach zahlreichen Nachforschungen gelang es den Polizisten, das Hotel im Port d’Alcúdia ausfindig zu machen, in dem die Eltern des Jungen untergebracht waren. Die Eltern bedankten sich bei der Ortspolizei von Alcúdia dafür, dass ihr Sohn wohlbehalten zurückgebracht worden war. Die Polizei ruft Eltern dazu auf, insbesondere in Touristenorten bei kleinen Kindern besondere Vorsicht walten zu lassen.
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