Unwetter auf Mallorca: Seenotrettung schleppt zwei manövrierunfähige Schiffe mit insgesamt fünf Personen ab
Zudem riss sich am Sonntag (12.4.) ein Segelboot von seiner Verankerung los und strandete am Strand von Son Maties
Das Unwetter am Sonntag (12.3.) auf Mallorca hat auch an der Küste mehrere Zwischenfälle verursacht. Boote der Seenotrettung mussten innerhalb von weniger als zwölf Stunden gleich zwei manövrierunfähige Schiffe mit insgesamt fünf Personen an Bord in der Bucht von Palma abschleppen. Zudem riss sich ein vor Anker liegendes Segelboot los und strandete am Strand von Son Maties in der Gemeinde Calvià. An jenem Tag herrschte starker Seegang, und es galt eine gelbe Wetterwarnung wegen hoher Wellen und starken Winds.
Der erste Einsatz ereignete sich nach Angaben der Seenotrettung gegen 3.30 Uhr in der Nacht. Die Besatzung eines zwölf Meter langen Segelboots mit drei Personen an Bord hatte einen Notruf abgesetzt, nachdem das Schiff rund eine Seemeile vor der Küste in der Bucht von Palma manövrierunfähig geworden war. Die Rettungseinheit „Salvamar Calíope“ schleppte das Boot samt Besatzung sicher nach Portopí.
Zwei Personen an Bord
Ein ähnlicher Vorfall folgte gegen 13 Uhr, ebenfalls in der Bucht von Palma. Ein Katamaran mit zwei Personen an Bord hatte aufgrund eines Defekts die Kontrolle verloren und um Hilfe gebeten. Das Boot wurde von der „Salvamar Libertas“ in den Hafen gebracht.
Auch an Land machte sich der Seegang bemerkbar: Am Vormittag wurde ein Segelboot an den Strand von Son Maties gespült, nachdem es sich von seiner Verankerung gelöst hatte. /slr
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